РФ хочет провести "референдум" о присоединении Донбасса: он может состояться в августе - СМИ

РФ хочет в августе провести "референдум" на Донбассе / Reuters

"Референдум" о присоединении "ЛДНР" к России могут провести уже в августе. Возможность осуществить это обсуждают в Кремле. Об этом сообщает Коммерсантъ.

"На территории "ДНР" и "ЛНР" ведется предварительная подготовка к "референдуму" и по базовому сценарию их предполагается провести одновременно. По словам источника "Ъ", во внутриполитическом блоке АР есть установка быть готовыми к проведению референдумов к августу", - говорится в сообщении.

Источники утверждают, что РФ проводит набор специалистов, которые будут готовы работать на территориях "ЛДНР". Подробности предстоящей работы не рассказывают.

С начала работы технологов до "референдума" должно пройти не менее месяца. По данным издания, Кремль не захочет совмещать "референдумы" с Единым днем голосования 11 сентября, так как это может придать событиям "ненужное значение".

В ОРДЛО идет набор "избирательных комиссий". Источник считает, что подготовкой "сотрудник" не будет заниматься российский Центризбирком.

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Планы России по оккупации Украины

В Главном управлении разведки ранее заявили о том, что у РФ есть 120-дневный план по захвату Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от происходящего на фронте. По причине неудач задачи меняются каждые 30 дней. Цель Москвы по-прежнему состоит в оккупации всей территории украинского государства, россияне могут перебросить на войну еще 40 батальонных тактических групп.

Заместитель министра обороны США Колин Кал также сказал, что Путин все еще ставит перед собой задачу захвата всей территории Украины. Как полагает Кал, российские войска могут добиться определенных тактических успехов, однако Кремлю свой план реализовать не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 20 июня рассказал о том, что у России серьезное преимущество в артиллерии и вооружениях. Однако, несмотря на ситуацию, ВСУ продолжают отбивать атаки врага и периодически контратаковать. Чиновник подчеркнул, что Москва стремится захватить всю территорию Украины.

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