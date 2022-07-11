На границе с Беларусью нет наступательных группировок - Госпограслужба

На границе с Беларусью нет наступательных группировок / УНИАН

На севере Украины вблизи границы с Беларусью и Россией нет группировок, которые могли бы осуществить вторжение в страну. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей. Изменений в численности, составе мы на данный момент не наблюдаем. Признаков формирования наступательных группировок также не выявлено" — сказал Демченко.

Он добавил, что в Беларуси активно используют средства радиоэлектронной борьбы с целью усложнения наблюдения. В приграничных районах там проводят инженерное устройство.

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Беларусь и война в Украине

Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

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