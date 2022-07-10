Северная группировка РФ уже активизировала работу: Тука о возможном вторжении Беларуси в Украину

Украина должна готовится ко вторжению Беларуси / Минобороны Беларуси, Главред

Украина должна готовится к худшему варианту развития войны с учетом сухопутного вторжения Беларуси. Об этом Главреду рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Мы вынуждены быть готовы дать отпор во время вероятного вторжения. А что касается конкурентный действий за последние дни, то опять-таки, мои друзья мне рассказывают, что даже уже на Киевщине зафиксированы факты работы ДРГ, которые прибыли непосредственно из Беларуси ... Речь идет непосредственно об иностранцах - русских и белорусах - которые являются профессиональными диверсантами, а не просто какими-то предателями", - сказал Тука.

Таким образом, Тука отмечает, что уже происходит активация действий северной группировки РФ. Пока неизвестно, чем она закончится.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

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