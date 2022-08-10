Украинцы смогут получить по 6 660 грн от французского фонда: как и кто может оформить помощь

Украинцы могут получить по 6 660 грн помощи от французского фонда / Коллаж фото УНИАН

У украинцев появилась возможность получить по 6 660 грн от французской гуманитарной организации ACTED. Подать заявку можно на портале "єДопомога". Об этом сообщает Минсоцполитики Украины.

Стоит отметить, что в месяц на человека будет выплачивать 2 220 грн. Всего фонд будет производить по три таких выплаты - в общей сумме 6 660 грн на человека.

Кто может получить выплаты

Фонд предусматривает помощь для самых уязвимых соцгрупп украинцев, которые проживают на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий.

Всего эту помощь получат 10 тыс. человек из таких областей:

Харьковская,

Донецкая,

Херсонская,

Днепропетровская,

Николаевская.

Как сообщает организация, финансовую помощь от фонда получили уже 3 886 человек.

Напомним, недавно вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что около 250 тысяч вынужденных переселенцев не получили обещанных государством денежных выплат.

Она утверждает, что подобное произошло из-за того, что засбоила система - "Дия" не передала данные органам соцзащиты. Еще одной причиной является то, что в некоторых случаях были неправильно оформлены документы.

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