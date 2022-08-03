Деньги надо вернуть: более 25 тыс. украинцев получили 6500 грн помощи ошибочно - Минфин

Более 25 тыс. украинцев получили 6500 грн помощи ошибочно / Коллаж фото УНИАН

Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили от государства 6500 грн помощи в рамкам программы "єПідтримка". Процес возвращения денег уже начался. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает УНИАН.

По его данным, сума такой "ошибки" составляет 166 млн грн. Речь идет о людях, которые получили деньги, паралельно работая в бюджетных учреждениях. Они не имели права на такие выплаты.

"Было выявлено 25 тысяч 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи", - сказал Сергей Марченко.

Он также отметил, что в бюджет уже удалось вернуть около 12 млн грн. Из них 9 млн грн вернули сами люди по результатам принятых мер, еще 3 млн грн вернули банки в виде неиспользованной помощи.

Напомним, недавно вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что около 250 тысяч вынужденных переселенцев не получили обещанных государством денежных выплат.

Она утверждает, что подобное произошло из-за того, что засбоила система - "Дия" не передала данные органам соцзащиты. Еще одной причиной является то, что в некоторых случаях были неправильно оформлены документы.

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