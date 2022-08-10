"Как бульдог, вцепившийся в шею": оккупанты не могут выбраться из ловушки на Донбассе - эксперт

Российские оккупанты попали в серьезную ловушку на Донбассе и теперь не могут выбраться / Коллаж фото Reuters

Российские оккупанты попали в серьезную ловушку на Донбассе. Они думали, что смогут захватить хорошо укрепленные населенные пункты, но не смогли. ВСУ готовились к этому достаточно долго. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире FreeДом.

Оккупанты пытались штурмовать Бахмутский район, Авдеевку, Пески и Марьинку.

"Они пока вынуждены отказаться от наступления на Славянск, потому что там у них сложности из-за серьезных действий украинских войск. Здесь еще нужно понять, что бои ведутся в местности, где трудно использовать какие-то тактические идеи, это зона городских застроек, где бои ведутся от улицы к улице. Они не могут применить массово артиллерию или бронетехнику", – сказал Грабский.

Он добавил, что оккупанты тратят колоссальные ресурсы и уже столкнулись с серьезной нехваткой личного состава. Но стоит отметить, что "железа у них пока хватает". Оккупанты попали в ловушку и теперь не могут из нее выбраться.

"Здесь получается так, что они попали в такую стратегическую ловушку, пытаясь выполнить поставленную задачу, они не могут выйти из этой зоны. Это напоминает бульдога, который вцепился в шею и не знает, как теперь отпустить челюсти и поэтому безуспешно пытаются вести боевые действия", — добавил эксперт.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине катастрофически не хватает тяжелого вооружения, которое необходимо для защиты и освобождения наших территорий. Бойцы ВСУ воюют на линии фронта протяжностью около 1300 км. Арестович заявил, что с таким количеством оружия мы можем "не справиться".

Недавно стало известно о том, что у Украины есть мощные ракеты с дальностью 200-300 км. Защитники Украины уже даже дважды ударили такими ракетами – по российским захватчикам в Мелитополе и аэродрому в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

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