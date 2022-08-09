Война в Украине может закончиться до конца года: Жданов назвал главное условие

Украина может закончить войну до конца года, но нужно много оружия / Коллаж фото УНИАН

Война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, может закончиться уже до конца этого года. Горячая фаза боевых действий не затянется на следующий год, если у Украины будет достаточно оружия. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.

Он также отметил, что из-за недостатка оружия на поле боя сейчас руководит не Украина.

"Вопрос в том, кто руководит этой войной. Мы понимаем, что не мы. Если бы у нас было оружие, мы бы уже давно решили этот вопрос. А поскольку оружие нам предоставляют наши партнеры, то главным режиссером этой войны они и есть. Если оружие будет предоставлена своевременно, то мы можем закончить главную фазу горячей войны до конца года. Если оружие будет поступать медленно, то война может продолжиться на следующий год", — сказал Жданов.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине катастрофически не хватает тяжелого вооружения, которое необходимо для защиты и освобождения наших территорий. Бойцы ВСУ воюют на линии фронта протяжностью около 1300 км. Арестович заявил, что с таким количеством оружия мы можем "не справиться".

Недавно стало известно о том, что Украина уже получила мощные ракеты с дальностью 200-300 км. Защитники Украины уже даже дважды ударили такими ракетами – по российским захватчикам в Мелитополе и аэродрому в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

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