"Кремлю приготовиться": Арестович отреагировал на удар по Крыму

Арестович отреагировал на взрывы в Крыму / Коллаж фото Алексей Арестович, скриншот

Украинские военные мощно ударили по базе оккупантов в аннексированном Крыму. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уже отреагировал на это и намекнул на то, что Кремлю нужно начинать бояться. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он пошутил, заявляя, что оккупанты "сами себя погубят".

"Российская привычка курить возле бавовни в конце концов их погубит. Что характерно - по алфавиту идут: Б-Белгород, В-Воронеж, К-Курск, К-Крым. К-Кремлю приготовиться?" - написал Арестович.

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Также напомним, что Украина уже получила мощные ракеты с дальностью 200-300 км. Защитники Украины уже даже дважды ударили такими ракетами – по российским захватчикам в Мелитополе и аэродрому в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

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