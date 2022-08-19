"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне: эксперт спрогнозировал, когда Украина вернет полуостров

"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне, считает Олег Соскин / Фото УНИАН

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин заявил, что освобождение аннексированного Россией еще в 2014 году украинского полуострова Крым зависит от Херсона.

По его словам, если до начала ноября правый берег Херсона будет освобождён, то украинская армия уже не остановится.

"Логика событий такова, что ВСУ будут продвигаться дальше. А по мере продвижения дальше, украинская армия будет всё больше ударов наносить вглубь территории врага – соответствующий потенциал уже есть. И если украинские войска прорвутся в Крым, то степной Крым, Евпатория, Феодосия, Саки будут освобождены. Не знаю, как Севастополь", - сказал Соскин во время чата на Главреде.

Отвечая на вопрос, является ли Херсон "ключом" к освобождению Крыма, Соскин ответил: "Да, 100%".

Взрывы в Крыму

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

Вечером 18 августа Telegram-каналы писали о том, в оккупированном Крыму раздались взрывы. По данным очевидцев и местных пабликов, ряд взрывов услышали в Керчи и Севастополе на аэродроме Бельбек.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории. Позже в ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) написал в Telegram: "Удар по аэродрому (аэропорту) Бельбек. Пожар и детонация".

Тем временем оккупационные власти Крыма заявляли, что в Севастополе был сбит беспилотник.

Ранее вечером 18 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал на аннексированном полуострове "яркий" бархатный сезон. По его словам, Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму.

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