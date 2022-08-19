УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне: эксперт спрогнозировал, когда Украина вернет полуостров

19 августа 2022, 09:20

Если до начала ноября правый берег Херсона будет освобождён, то украинская армия уже не остановится.

Олег Соскин, освобождение Крыма
"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне, считает Олег Соскин / Фото УНИАН

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин заявил, что освобождение аннексированного Россией еще в 2014 году украинского полуострова Крым зависит от Херсона.

По его словам, если до начала ноября правый берег Херсона будет освобождён, то украинская армия уже не остановится.

"Логика событий такова, что ВСУ будут продвигаться дальше. А по мере продвижения дальше, украинская армия будет всё больше ударов наносить вглубь территории врага – соответствующий потенциал уже есть. И если украинские войска прорвутся в Крым, то степной Крым, Евпатория, Феодосия, Саки будут освобождены. Не знаю, как Севастополь", - сказал Соскин во время чата на Главреде.

Отвечая на вопрос, является ли Херсон "ключом" к освобождению Крыма, Соскин ответил: "Да, 100%".

Взрывы в Крыму

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

Вечером 18 августа Telegram-каналы писали о том, в оккупированном Крыму раздались взрывы. По данным очевидцев и местных пабликов, ряд взрывов услышали в Керчи и Севастополе на аэродроме Бельбек.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории. Позже в ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) написал в Telegram: "Удар по аэродрому (аэропорту) Бельбек. Пожар и детонация".

Тем временем оккупационные власти Крыма заявляли, что в Севастополе был сбит беспилотник.

Ранее вечером 18 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал на аннексированном полуострове "яркий" бархатный сезон. По его словам, Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму.

Другие новости:

война в Украине Севастополь ВСУ Новофедоровка аннексия Крыма новости Крыма взрыв война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из Крыма

09:51

Оккупанты в панике: украинские летчики уничтожили танки, склад и более 7 десятков оккупантовВидео

09:44

Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

09:33

В Севастополе после "бавовны" оккупанты испугались и поставили блокпост для проверки авто

09:20

"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне: эксперт спрогнозировал, когда Украина вернет полуостровВидео

Реклама
08:57

Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

08:44

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2022: Тельцам – ловушка, Весам – затруднения, Стрельцам – неудачиВидео

08:35

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Reuters

08:29

"Юля была неугомонной": в бою против оккупантов погибла молодая украинкаВидео

08:01

Почему мы до сих пор не проиграли и почему шансов на победу у нас большемнение

08:00

Печка буржуйка своими руками - как сделать из кирпича, бочки, баллона

07:42

Путин собирается лично приехать на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский – Bloomberg

07:18

Утром в Харькове гремели взрывы: оккупанты обстреляли три районаВидео

06:53

Взрывы в Севастополе и Керчи: эксперты назвали возможные причины "хлопков" в оккупированном Крыму

06:25

Эта слабость Кремля придаст ярости украинцаммнение

06:00

Война будет длиться 10-15 лет, но перенесётся на территорию России и Беларуси – Олег СоскинВидео

05:20

Улетная закуска на зиму: превосходный рецепт за 30 минутВидео

05:00

Украина не может перенести войну в РФ, но когда будут ракеты до 750 км, ситуация изменится – БадракВидео

04:30

Кого никогда не кусают комары и как они выбирают жертвуВидео

03:27

64-летний Антонио Бандерас засветил на пляже любовницу вдвое моложе него

Реклама
02:55

Победа Украины будет в два этапа: Пионтковский объяснил, когда закончится войнаВидео

02:20

Две ложки этого средства оживят даже самую чахлую гортензию: как поливать цветок лимонной кислотой

01:35

Какой момент в войне станет переломным - ответ израильского экспертаВидео

01:07

Гороскоп на неделю 22-28 августа: Тельцам – деньги, Львам – счастливая карта, Козерогам – обманВидео

00:51

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

00:09

"Курить меньше надо": Арестович рассказал о взрывах в КрымуВидео

18 августа, четверг
23:53

"Бурно веселилась": на видео попала тусовка финнского премьера и вызвала скандалВидео

23:38

"Бархатный" сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризыВидео

22:46

"Неужели добрались до нас": в Крыму звучат новые взрывы, горит авиабаза БельбекВидео

22:41

Войска РФ перебросили два батальона резервов на юг и нанесли авиаудары по Херсонщине – ГенштабВидео

22:29

Филлип Киркоров сбежал в США и испугался слов "Слава Украине"Видео

22:26

Истребитель за $50 млн и пленный командир: ВСУ сбили один из новейших самолетов РФ

21:45

"Скоро невестой будет!": Орбакайте показала внучку Пугачевой в купальнике

21:26

"Общежитие – военный объект?": брат чемпионки Европы рассказал о гибели в Харькове их материВидео

21:24

Мощный и опасный грозовой циклон накроет Украину: синоптики назвали, какие области в зоне рискаВидео

21:06

"Не надо воспринимать их как людей": танцовщица из Луцка готова убивать оккупантов

20:54

"Крым – это Украина": у Байдена одобрили удары ВСУ оружием Запада по военным объектам РФ - PoliticoВидео

20:39

Жданов рассказал, чего не хватает ВСУ для контрнаступленияВидео

20:36

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

20:00

Украина пойдет на переговоры с РФ, если ее войска выйдут с оккупированных территорий – ЗеленскийВидео

Реклама
19:59

"Война закончится за столом переговоров": Эрдоган о встрече Путина и ЗеленскогоВидео

19:50

В РФ мужчина сам на себя написал заявление в полицию, потому что он не поддерживает войну в Украине

19:31

Ракетный удар по Харькову: число погибших сильно возрослоВидео

19:26

Не все так гладко: чем Арсен Мирзоян "задолбал" Тоню Матвиенко до войныВидео

19:15

Оккупанты покинули Запорожскую АЭС и готовятся провести там теракт – разведкаВидео

19:04

"Пугачева все это понимала": всплыли любовные похождения Киркорова по мужикам

18:57

Таисия Повалий попала на концерт Кобзона с украинской Черемшиной на устахВидео

18:52

Кошельки будут пустыми: в Украине рекордно подорожал стратегически важный продуктВидео

18:52

Пиррова победа Путина, или Для чего России нужны атаки 24 августамнение

18:42

"Татуировки срезали болгаркой": украинский военный рассказал, как оккупанты издевались над пленнымиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять