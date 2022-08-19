Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостров

Эксперт пояснил, почему Путин вцепился за полуостров/ https://ua.depositphotos.com/

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин заявил о том, что русский диктатор Путин понимает ‒ если он допустит отступление русских из Крыма, то это означать полный крах его правления. Такое мнение эксперт высказал во время чата на Главреде.

"Крым – это часть символа Российской империи, былой славы. Екатерина, которая вела войну с Турцией, завоевания Петра I, который вел 30-летнюю войну с Швецией, Крымские войны, Вторая мировая война и битва за Крым. Это все – символы. Путин понимает, что, если он отдаст Крым, это будет значить, что его правление закончилось полным крахом, и все, что он делал, разрушено, он сам все разрушил. И тогда он станет лишним на этом празднике жизни и должен быть сразу уничтожен", ‒ говорит Соскин.

Взрывы в Крыму

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

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