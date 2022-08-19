УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостров

19 августа 2022, 11:35

Как говорит Олег Соскин, Крым – одна из основных частей символа Российской империи и ее былой славы. И потому Путин никак не может отступить в этом вопросе.

Путин, Крым
Эксперт пояснил, почему Путин вцепился за полуостров/ https://ua.depositphotos.com/

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин заявил о том, что русский диктатор Путин понимает ‒ если он допустит отступление русских из Крыма, то это означать полный крах его правления. Такое мнение эксперт высказал во время чата на Главреде.

"Крым – это часть символа Российской империи, былой славы. Екатерина, которая вела войну с Турцией, завоевания Петра I, который вел 30-летнюю войну с Швецией, Крымские войны, Вторая мировая война и битва за Крым. Это все – символы. Путин понимает, что, если он отдаст Крым, это будет значить, что его правление закончилось полным крахом, и все, что он делал, разрушено, он сам все разрушил. И тогда он станет лишним на этом празднике жизни и должен быть сразу уничтожен", ‒ говорит Соскин.

Взрывы в Крыму

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Владимир Путин аннексия Крыма Олег Соскин новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:35

Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостров

11:14

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведкаВидео

11:01

Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил медаль от пограничниковВидео

10:46

"Алло, это Дима": пленный фотограф из Азовстали вышел на связь с роднымиВидео

10:32

Танки горели вместе с экипажем: защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантамиВидео

Реклама
10:26

В Мелитополе взорвали электроопору, необходимую для переподключения ЗАЭС к энергосистеме РФ - СМИ

10:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из КрымаВидео

09:51

Оккупанты в панике: украинские летчики уничтожили танки, склад и более 7 десятков оккупантовВидео

09:44

Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

09:33

В Севастополе после "бавовны" оккупанты испугались и поставили блокпост для проверки авто

09:20

"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне: эксперт спрогнозировал, когда Украина вернет полуостровВидео

08:57

Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

08:44

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2022: Тельцам – ловушка, Весам – затруднения, Стрельцам – неудачиВидео

08:35

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Reuters

08:29

"Юля была неугомонной": в бою против оккупантов погибла молодая украинкаВидео

08:01

Почему мы до сих пор не проиграли и почему шансов на победу у нас большемнение

08:00

Печка буржуйка своими руками - как сделать из кирпича, бочки, баллона

07:42

Путин собирается лично приехать на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский – Bloomberg

07:18

Утром в Харькове гремели взрывы: оккупанты обстреляли три районаВидео

06:53

Взрывы в Севастополе и Керчи: эксперты назвали возможные причины "хлопков" в оккупированном Крыму

Реклама
06:25

Эта слабость Кремля придаст ярости украинцаммнение

06:00

Война будет длиться 10-15 лет, но перенесётся на территорию России и Беларуси – Олег СоскинВидео

05:20

Улетная закуска на зиму: превосходный рецепт за 30 минутВидео

05:00

Украина не может перенести войну в РФ, но когда будут ракеты до 750 км, ситуация изменится – БадракВидео

04:30

Кого никогда не кусают комары и как они выбирают жертвуВидео

03:27

64-летний Антонио Бандерас засветил на пляже любовницу вдвое моложе него

02:55

Победа Украины будет в два этапа: Пионтковский объяснил, когда закончится войнаВидео

02:20

Две ложки этого средства оживят даже самую чахлую гортензию: как поливать цветок лимонной кислотой

01:35

Какой момент в войне станет переломным - ответ израильского экспертаВидео

01:07

Гороскоп на неделю 22-28 августа: Тельцам – деньги, Львам – счастливая карта, Козерогам – обманВидео

00:51

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

00:09

"Курить меньше надо": Арестович рассказал о взрывах в КрымуВидео

18 августа, четверг
23:53

"Бурно веселилась": на видео попала тусовка финнского премьера и вызвала скандалВидео

23:38

"Бархатный" сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризыВидео

22:46

"Неужели добрались до нас": в Крыму звучат новые взрывы, горит авиабаза БельбекВидео

22:41

Войска РФ перебросили два батальона резервов на юг и нанесли авиаудары по Херсонщине – ГенштабВидео

22:29

Филлип Киркоров сбежал в США и испугался слов "Слава Украине"Видео

22:26

Истребитель за $50 млн и пленный командир: ВСУ сбили один из новейших самолетов РФ

21:45

"Скоро невестой будет!": Орбакайте показала внучку Пугачевой в купальнике

21:26

"Общежитие – военный объект?": брат чемпионки Европы рассказал о гибели в Харькове их материВидео

Реклама
21:24

Мощный и опасный грозовой циклон накроет Украину: синоптики назвали, какие области в зоне рискаВидео

21:06

"Не надо воспринимать их как людей": танцовщица из Луцка готова убивать оккупантов

20:54

"Крым – это Украина": у Байдена одобрили удары ВСУ оружием Запада по военным объектам РФ - PoliticoВидео

20:39

Жданов рассказал, чего не хватает ВСУ для контрнаступленияВидео

20:36

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

20:00

Украина пойдет на переговоры с РФ, если ее войска выйдут с оккупированных территорий – ЗеленскийВидео

19:59

"Война закончится за столом переговоров": Эрдоган о встрече Путина и ЗеленскогоВидео

19:50

В РФ мужчина сам на себя написал заявление в полицию, потому что он не поддерживает войну в Украине

19:31

Ракетный удар по Харькову: число погибших сильно возрослоВидео

19:26

Не все так гладко: чем Арсен Мирзоян "задолбал" Тоню Матвиенко до войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять