Кто будет после Путина: политолог назвал три круга, которые могут выдвинуть своих кандидатов

Одной из групп влияния являются спецслужбы / kremlin.ru

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак назвал три круга в Кремле, которые могут выдвинуть своих кандидатов после ухода российского диктатора Владимира Путина.

Как отметил эксперт в эфире телеканала Эспрессо, одной из групп влияния являются спецслужбы, в частности руководитель ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Вторая мощная группа – это бизнесмен Евгений Пригожин и чеченский диктатор Рамзан Кадыров, которые усилились на фоне морального уничтожения военных и добились отставки генерала Александра Лапина, который командовал группировкой войск РФ.

Бадрак добавил, что Пригожин ведет себя как вор в законе, который хочет еще больше усилиться и очевидно предлагает Путину "безопасную программу" как физической защиты, так и путинской власти в случае мятежа.

"И третьи круги - это армейские, но я не верю, что там тот же самый Сергей Суровикин (генерал армии РФ, командующий объединенной группировкой российских войск, - Главред) может восприниматься как авторитетный человек, потому что убийства мирных людей в других странах, Сирии и Украине, вряд ли предоставят оснований усматривать в этом нелюди какого будущего политика. Соответственно, среди военных нет очевидного лидера, а есть много людей, которые себя скомпрометировали", - отметил он.

Путин может уйти в отставку

Ранее издание Politico писало, что провальная война России в Украине привела к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского диктатора считают вероятной его отставку. В РФ спорят, кто может заменить Владимира Путина в Кремле. Согласно одному из сценариев, новым лидером РФ может стать премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отметил российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин, Владимир Путин не готов делиться властью, однако в РФ может готовиться смена высшего руководства. Он считает, что наиболее вероятным кандидатом на смену Путина есть сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий, который работает сейчас на посту министра сельского хозяйства.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Катерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина. В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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