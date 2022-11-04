"Пойдет на безумные поступки": полковник ФСБ оценил вероятность ликвидации Путина

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в стрессовой для себя ситуации способен на безумные поступки, заявил российский оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

В интервью Фактам он сказал, что такие оценки содержатся в анализе нейроаналитиков, которые сопоставляли параметры поведения хозяина Кремля.

"Я, конечно, не то что не верю в медицинскую науку, но все же понимаю, что есть реальная ситуация и окружение. Тем не менее мы не имеем права списывать со счетов мнение ведущих нейроаналитиков США, изучающих поведение путина на Валдайском саммите. Повторюсь, из их вывода следует: Путин способен на любые подлости", — подчеркнул российский оппозиционер.

При этом он также ответил на вопрос о вероятности ликвидации Владимира Путина.

"Тут вероятность — 50 на 50. Может, будет, может, нет", — добавил Гудков.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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