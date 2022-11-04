"Путин – изгой и аутсайдер": в ОП назвали "будущего лидера" России

Евгений Пригожин и Владимир Путин / tjournal.ru

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

"Это разные уровни уже. Есть президент Зеленский, который формирует мировую повестку дня. Да, у нас есть определенные сложности, идут тяжелые переговоры, до сих пор не все привыкли к тому, что Украина – это действительно мощная страна, с которой нужно иметь совершенно равноправные отношения. А господин Путин сегодня – это изгой, аутсайдер. То есть, зачем ему смотреть в глаза? Что бы что там увидеть?", — подчеркнул он в интервью Каналу 24.

По его мнению, в РФ уже постепенно формируются другие центры влияния.

"Например, господин Пригожин ведет себя так, будто это он руководит войной как таковой, руководит силовой вертикалью. Мне кажется, что Пригожин хочет уже так опосредованно сказать, что он, если не равный, то практически равный Путину, что надо на него ориентироваться, что он будущий лидер России", - говорит советник главы ОП.

"Путин теперь не "икона", Путин абсолютно прогнозируем. Понятно, что эта аргументация не изменилась с начала войны, то есть смотреть ему в глаза, что-то говорить – это просто тратить время. Более того – это значит сойти с уровня глобального политика, на котором сегодня находится президент Зеленский, до уровня маленького регионального лидера, который просто имеет много оружия и доступ к ядерке. Вот и все, но с точки зрения сознания и интеллекта, это совершенно разные люди, то есть их уровень совершенно разный и разное влияние на глобальную политику", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", — заявил он.

Читайте еще: