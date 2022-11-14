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"Китай и США могут справиться с разногласиями": Байден впервые встретился с Си Цзиньпином

14 ноября 2022, 14:04

Пекину и Вашингтону нужно найти правильное направление для будущего развития двухсторонних отношений, сказал лидер китайского государства Си Цзиньпин.

Байден, Си Цзиньпин
Байден и Си Цзиньпин настроены на конструктивные переговоры / Скриншот видео Twitter-аккаунт Bloomberg

На Бали в Индонезии накануне саммита Большой двадцатки состоялась первая встреча президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином. Они пожали друг другу руки и заявили о том, что Пекину и Вашингтону нужно разрешить разногласия и наладить двусторонние отношения.

Как сообщает Bloomberg, руководители государств будут вести переговоры не менее двух часов. По итогам разговора Байден должен провести пресс-конференцию.

Байден заявил Цзиньпину, что рад его видеть. Американская и китайская делегации сидели за длинными столами для переговоров, между которыми стояли цветы.

В начале переговоров Байден сказал, что лидеры государств могли бы показать намерения разрешить разногласия между Пекином и Вашингтоном и перейти к сотрудничеству.

Байден, Цзиньпин
Встреча Байдена и Цзиньпина / Скриншот Twitter-аккаунт Bloomberg

"На мой взгляд, мы разделяем ответственность - показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с нашими разногласиями, предотвратить конкуренцию от конфликта и найти пути для лучшего сотрудничества", - отметил президент США.

Си в ответ сказал, что двум государствам "нужно найти правильное направление" и "поднять отношения".

"Приятно вас видеть. Сейчас китайско-американские отношения находятся в такой ситуации, что мы все очень заботимся о них, потому что они не отвечают фундаментальному интересу наших двух стран и народов, и это не то, что ожидает от нас международное сообщество", - подчеркнул Цзиньпин.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит стран Большой двадцатки начнется 15 ноября на Бали. Президент Индонезии ранее заявлял, что ожидает приезда главы Китая Си Цзиньпина и директора России Владимира Путина.

На саммите должен выступить и президент Украины Владимир Зеленский. По словам спикера Банковой Сергея Никифорова, украинский гарант вряд ли отправится на Бали. Скорее всего, Зеленский озвучит свое заявление в онлайн-формате.

Путин на Бали не поехал. Вместо него на саммит отправился глава МИД страны-оккупанта РФ Сергей Лавров. По мнению журналистов Bloomberg, Путин отказался от поездки, чтобы избежать конфликта с президентом США Джо Байденом, который называл главу Кремля военным преступником.

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