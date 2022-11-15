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Китай начнет помогать РФ в войне против Украины при одном условии – Куса

15 ноября 2022, 01:35

Сейчас Китаю есть что терять на Западе, поэтому он не вмешивается в войну в Украине. Но это может измениться, если западные страны не будут говорить с КНР.

Владимир Путин, Си Цзиньпин, Илия Куса
Эксперт объяснил, при каком условии Китай может начать помогать РФ в войне против Украины/ УНИАН, сайт Кремля

Китай напрямую не будет вмешиваться в войну России против Украины, он ни при каких обстоятельствах не позволит прямо втянуть себя в вооруженный конфликт. Однако он может начать помогать России, например, оружием, если увидит незаинтересованность Запада разговаривать с Пекином.

Пока что КНР очень осторожна в вопросе поддержки России в войне, ведь ей есть что терять на Западе. Об этом рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса во время чата на Главреде.

"Китай не будет вовлечен в войну России и Украины. Это не произойдет ни при каких обстоятельствах. А вот сближение Москвы и Пекина возможно, особенно если Китай пойдет на эскалацию с США. Сейчас Китай не решается помогать России, потому что считает, что с Западом нужно договариваться, и китайцы не хотят рисковать из-за санкций, поскольку им есть что терять на Западе", – отмечает эксперт.

Если же Пекин увидит, что страны Запада не собираются вести с ним диалог, то может начать, например, поставлять оружие стране-агрессору России.

"Если они увидят, что страны Запада не настроены на диалог (США будут облагать Китай санкциями или признают независимость Тайваня, то есть пересекут "красную линию"), Китай может решить, что поддержка России, например, продажа ей оружия, может быть адекватным ответом Соединенным Штатам", – объясняет Куса.

А в Кремле как раз и надеются, что конфронтация с Соединенными Штатами заставит Китай поддерживать Россию, чтобы подорвать позиции США.

Ранее Куса отмечал, что Китай не заинтересован в победе ни одной из сторон в войне России против Украины. Ведь в любом случае это будет ему не выгодно. Поэтому в Пекине надеются, что война перейдет в "замороженный конфликт" или закончится ничьей.

Напомним, глава правительства КНР Ли Кэцян назвал безответственными угрозы применения ядерного оружия и тем самым дал понять, что Пекин недоволен подобной риторикой со стороны своего партнера России. При этом Кэцян подробно высказался о политике Китая в отношении Украины, а в своей речи также сделал четкий акцент на суверенитете.

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