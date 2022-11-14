Китай хочет 'заморозить' войну, победа Украины ему не нужна: эксперт объяснил позицию Пекина

По словам эксперт Илии Кусы, Пекин не заинтересован ни в победе Украины, ни в победе России в войне/ Reuters, УНИАН

Китай не заинтересован в победе ни одной из сторон в войне России против Украины. Ведь в любом случае это будет ему не выгодно.

Поэтому в Пекине надеются, что война перейдет в "замороженный конфликт" или закончится ничьей. Об этом рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в интервью Главреду.

"Для него (Китая – ред.) было бы идеально, если бы всё это закончилось ничьей или заморозкой. Победа России Китаю не нужна, потому что ему не нужна гиперамбициозная, агрессивная, реваншистская Россия под боком", – объясняет эксперт.

В победе Украины Пекин тоже не заинтересован, ведь тогда свои позиции укрепят Запад и Соединенные Штаты Америки.

"Победа Украины ему тоже не нужна, потому что она предусматривает усиление позиций Запада и США. Усиление влияния США в мире для Китая нежелательно, как и полный разгром РФ. Поэтому Китай заинтересован, чтобы война в Украине закончилась каким-то компромиссом, который заморозит конфликт, как это было в 2014-2015 годы", – говорит Куса.

Ранее сообщалось, что Китай будет твердо поддерживать страну-агрессора РФ и ее директора Владимира Путина в реализации ее политики, стратегических целей и утверждении статуса России в качестве "великой державы" на мировой политической арене. Пекин собирается усилить взаимодействие с Москвой и вывести сотрудничество на новый уровень. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.

После этого российский оппозиционер, политик и политолог Леонид Гозман отмечал, что заявления Китая в отношении России могут быть разными, однако если сообщение МИД КНР демонстрирует позицию Пекина, Путину удалось достичь большого тактического успеха. Однако это сигнал о возможном превращении РФ в китайскую колонию.

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