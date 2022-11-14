На Черниговщине от обстрела оккупантов погибла молодая пограничница, у нее осталась 13-летняя дочь

Татьяна Виноградская погибла 9 ноября после обстрела оккупантов / Фото dpsu.gov.ua, pixabay.com

9 ноября во время обстрела российскими оккупантами погибла пограничница Черниговского пограничного отряда штаб-сержант Татьяна Виноградская.

С защитницей Украины простились 11 ноября в ее родном городе Городня Черниговской области. Провожали украинку в последний путь, преклонив колено, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Море цветов и море слез... На коленях, под флагами, устилая дорогу цветами, провожали Татьяну. Татьяну Виноградскую похоронили на Городнянщине со всеми военными почестями", – отметили украинские пограничники.

Татьяну проводили в последний путь 11 ноября / Фото dpsu.gov.ua

Фото dpsu.gov.ua

Родилась Татьяна Виноградская 3 мая 1988 года. Этой весной ей исполнилось 34 года. В ряды Госпогранслужбы вступила с 2012 года, работала на паспортном контроле.

"Она была как солнышко – красивая, положительная, всегда с улыбкой. Такой и останется, но теперь только в воспоминаниях", - говорится в сообщении ГПСУ.

Муж Татьяны – также военнослужащий. У супругов подрастала 13-летняя дочь.

Татьяна погибла на боевом посту 9 ноября, когда российские захватчики обстреляли пограничный пункт пропуска в Черниговской области. Охраняя государственную границу, она получила смертельное осколочное ранение.

Татьяна Виноградская / Фото dpsu.gov.ua

Как сообщал Главред, 28 октября, защищая Украину от российских оккупантов, погиб президент Донецкой федерации рукопашного боя, востребованный тренер и судья по самбо Игорь Чечинов.

29 сентября в бою против российских захватчиков погиб заместитель командира эскадрильи-штурман авиационной эскадрильи майор Редькин Тарас Викторович (Кот).

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