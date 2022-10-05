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В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин

5 октября 2022, 11:37

Украинский пилот буквально несколько дней не дожил до своего 26-го дня рождения.

Погиб украинский пилот Тарас Редькин
Погиб украинский пилот Тарас Редькин/ Facebook Kateryna Redkina

В бою против российских захватчиков погиб заместитель командира эскадрильи-штурман авиационной эскадрильи майор Редькин Тарас Викторович (Кот).

Трагедия произошла 29 сентября. Об этом сообщает жена бойца Екатерина Редькина в Facebook.

"Мой муж самый искренний и ясный человек во всем мире! Настоящий, мужественный, честный, отважный, нежный, заботливый муж! Образец для многих людей! Умный и отзывчивый! Всегда готов прийти на помощь, никогда не отказывал!.. Никогда ничего не боялся, всегда шел в бой к победе! Преданно защищал всех нас, всю нашу Украину!"– написала она.

Также жена погибшего воина отметила, что украинский пилот буквально несколько дней не дожил до своего 26-го дня рождения.

Известно, что погибший украинский воин управлял самолетом Миг-29. В мае 2022 года Тарас Редькин был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским медалью за службу.

  • В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин
    В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин Facebook Kateryna Redkina
  • В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин
    В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин Facebook Kateryna Redkina
  • В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин
    В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин Facebook Kateryna Redkina
  • В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин
    В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин Facebook Kateryna Redkina
  • В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин
    В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин Facebook Kateryna Redkina
  • В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин
    В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас Редькин Facebook Kateryna Redkina

Ранее стало известно, что, защищая Украину от российских захватчиков, погиб боец Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Евгений Брах с позывным "Мали". Из-за оккупантов осиротел маленький сын украинского защитника, который недавно родился.

Также в бою с российскими оккупантами погиб журналист, начальник службы связей с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины капитан Юрий Лелявский.

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