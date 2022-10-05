Вступление Украины в НАТО: эксперт назвал страны, которые могут заблокировать заявку Киева

Компроматы и деньги Москвы могут помешать курсу Украины на НАТО - политолог / Коллаж Reuters, УНИАН, Главред

Россия может надавить на Болгарию, Словакию, Черногорию, Словению, Хорватию и Албанию, которые способны заблокировать вступление Украины в НАТО. Среди таких стран также могут оказаться Германия и Венгрия. Наиболее оптимальный вариант для Киева на данный момент – прямые гарантии безопасности от США и Великобритании. Об этом заявил политолог и экономист Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что помимо Германии и Венгрии, есть ряд государств, которые могут выступить против евроатлантической интеграции Украины. Россия располагает возможностями для раскачки ситуации в Альянсе.

"В НАТО достаточно таких стран – компроматы и российские деньги творят чудеса. Например, Болгария, Словакия (в словацком МИДе выпускник МГИМО на выпускнике МГИМО), Черногория, Словения, Хорватия. Албания – "темная лошадка". В принципе, опций для того, чтобы начать раскачивать ситуацию в НАТО по этому вопросу, у России достаточно", - полагает Загородний.

По его словам, вызывает сомнения и позиция Турции. Вопрос Швеции и Финляндии в НАТО до сих пор не решен из-за требований президента Реджепа Эрдогана.

"Также не стоит забывать об Эрдогане. Мы еще не знаем, куда развернется Турция. Варианты застопорить этот процесс у Москвы есть. Посмотрите, как Эрдоган выдвинул дополнительные условия Швеции и Финляндии, и до сих пор этот вопрос не решен", - добавил эксперт.

Как полагает политолог, на данный момент наиболее оптимальным для Украины вариантом решения вопросов безопасности является получение прямых гарантий от США и Великобритании. Кроме того, Киев нуждается в предоставлении необходимых вооружений.

"Все-таки для Украины сейчас более предпочтителен вариант получения прямых гарантий от США и Великобритании, а также необходимого оружия", - подчеркнул Тарас Загородний.

Украина подала заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября после объявления главой страны-агрессора РФ Путина аннексии украинских территорий, заявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО. Киев рассчитывает на интеграцию в Альянс по ускоренной процедуре

Президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии 2 октября выступили в поддержку пути Украины в НАТО. Они призвали Альянс увеличить военную поддержку государства. Также лидеры потребовали от России вывода войск с территории Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО. По его словам, двери Альянса остаются открытыми для Киева. Но решение по евроатлантической интеграции Киева должны поддержать все 30 стран.

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