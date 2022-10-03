В бою с российскими оккупантами погиб журналист

В бою погиб журналист / фото Telegram

В боях с российскими оккупантами погиб еще один журналист, начальник службы по связям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-Штурмовых войск Вооруженных сил Украины капитан Юрий Лелявский.

По информации Национального союза журналистов Украины в Telegram, Лелявский погиб 28 сентября в бою во время выполнения задачи в составе десантно-штурмового подразделения.

Он был профессиональным журналистом, в гражданской жизни много лет работал в разных изданиях и на общенациональных телеканалах.

В 2014-2015 годах Лелявский освещал события на востоке Украины, за что был взят в плен боевиками. После освобождения он вступил в ВСУ, где занимал должности начальника пресс-службы и службы по связям с общественностью 10-й горно-штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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