В бою с оккупантами погиб военный-блогер Евгений "Мали" Брах/ Instagram ultimatum_2223

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб боец Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Евгений Брах с позывным "Мали".

О его гибели стало известно днем в субботу, 24 сентября. Об этом сообщил в соцсетях его побратим Игорь Номан.

Отмечается, что из-за оккупантов осиротел маленький сын украинского защитника, который недавно родился.

"Жил настоящим воином, погиб в бою! Честь! Евгений "Мали" Брах ... было честью сражаться рядом! В Мали остался новорожденный сын", – написал побратим погибшего.

В бою с оккупантами погиб военный-блогер Евгений "Мали" Брах/ Instagram yankee.in

Известно, что Евгений Брах был блогером. Его страница в Instagram имеет более 41 тысячи подписчиков.

Побратимы погибшего защитника также призвали по желанию помочь его семье и опубликовали реквизиты, по которым все неравнодушные могут прислать средства.

Ранее сообщалось, что при освобождении села Белогоровка в Луганской области трагически погиб 20-летний боец-гранатометчик Нацгвардии Семен Ляшук (в мирной жизни игрок футбольного клуба "Титан" из Ярышева, Винницкая область).

Напомним, на фронте в боях с российскими оккупантами с разницей всего в три дня погибли двое братьев из Закарпатья – Сергей и Виталий Грегори. Похоронили воинов в их родном селе Турья быстрая под Ужгородом.

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