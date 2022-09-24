В бою с оккупантами погиб военный-блогер Евгений "Мали" Брах

У погибшего защитника Украины остался новорожденный сын.
Защищая Украину от российских захватчиков, погиб боец Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Евгений Брах с позывным "Мали".
О его гибели стало известно днем в субботу, 24 сентября. Об этом сообщил в соцсетях его побратим Игорь Номан.
Отмечается, что из-за оккупантов осиротел маленький сын украинского защитника, который недавно родился.
"Жил настоящим воином, погиб в бою! Честь! Евгений "Мали" Брах ... было честью сражаться рядом! В Мали остался новорожденный сын", – написал побратим погибшего.
Известно, что Евгений Брах был блогером. Его страница в Instagram имеет более 41 тысячи подписчиков.
Побратимы погибшего защитника также призвали по желанию помочь его семье и опубликовали реквизиты, по которым все неравнодушные могут прислать средства.
Ранее сообщалось, что при освобождении села Белогоровка в Луганской области трагически погиб 20-летний боец-гранатометчик Нацгвардии Семен Ляшук (в мирной жизни игрок футбольного клуба "Титан" из Ярышева, Винницкая область).
Напомним, на фронте в боях с российскими оккупантами с разницей всего в три дня погибли двое братьев из Закарпатья – Сергей и Виталий Грегори. Похоронили воинов в их родном селе Турья быстрая под Ужгородом.
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