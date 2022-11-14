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Выбрал сторону добра: в бою с российскими оккупантами героически погиб 25-летний уроженец Тайваня

14 ноября 2022, 18:55

Герой погиб 2 ноября. По словам защитника, он "приехал воевать на стороне добра, за Украину и за ее народ".

Выбрал сторону добра: в бою с российскими оккупантами героически погиб 25-летний уроженец Тайваня
Защитник Украины погиб 2 ноября / Андрей Садовый

Во Львове 14 ноября попрощались с 25-летним бойцом из Тайваня, который воевал на стороне Украины в рядах 93-й бригады "Холодный Яр" и погиб на Луганщине. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Сегодня во Львове попрощались с Героем, который не был украинцем по крови, однако отдал свою жизнь за Украину. 25-летний тайванец Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг погиб защищая Украину", - написал Садовый в Telegram.

Как отметил мэр Львова, в начале полномасштабной войны Ценг добровольно присоединился в ряды ВСУ и воевал в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Защитник Украины погиб 2 ноября. У Героя остались родители и жена.

По словам Ценга, он "приехал воевать на стороне добра, за Украину и за ее народ".

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

Больше новостей о погибших героях Украины:

война в Украине война России и Украины
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