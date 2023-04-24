"Был патриотом своей страны": в тяжелых боях за Украину погиб стрелок-снайпер из Северодонецка

Дмитрий Сирык более 15 лет работал на радио, был диджеем, музыкальным редактором, радиоведущим.

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На войне погиб стрелок-снайпер Дмитрий Сирик / Суспільне, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях за Украину 20 апреля погиб радиоведущий и военный Дмитрий Сирык. Герой был стрелком-снайпером механизированного батальона.

Как пишет "Суспільне", Дмитрию Сирыку было 36 лет, он родом из Северодонецка. Более 15 лет работал на радио, был диджеем, музыкальным редактором, радиоведущим. В радиоэфире слушатели знали Дмитрия под псевдонимом Иван Лопата.

"Дима был очень ответственен, всегда был готов работать. В коллективе он часто шутил, но для посторонних людей мог выглядеть суровым. Но на самом деле он был очень добрый. Он очень любил кино, а еще увлекался интеллектуальными играми, играл в "Квиз". Он всегда поддерживал, на него всегда можно было положиться. И когда его мобилизовали, он сразу стал в ряды ВСУ", - рассказала коллега защитника Виктория.

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Дмитрий много лет работал в Луганске, а с момента оккупации областного центра в 2014-м году переехал в родной Северодонецк. Тогда, рассказывает коллега, перешел на украинский язык. А еще: хотел приехать в освобожденный от оккупантов украинский Луганск и там восстанавливать украинское вещание.

"Он был патриотом своей страны, а еще он был патриотом своей малой Родины — Луганщины", - говорит коллега.

Когда началось полномасштабное вторжение, Дмитрий Сирик как можно быстрее эвакуировал родителей, сына и невесту в безопасный регион. А получив повестку в марте 2022 года, вступил в ряды ВСУ.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 41-летний мастер спорта по гребле Александр Дикий. Жизнь защитника оборвалась 16 апреля на Донбассе.

Кроме того, в тяжелых боях с российскими оккупантами погиб 28-летний житель Львовщины Пивовар Марьян Васильевич. Защитник попал под артиллерийский обстрел возле населенного пункта Новокалиново 19 апреля.

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