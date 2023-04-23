Воевал с первого дня полномасштабной войны: под Бахмутом погиб младший лейтенант из Винницы

Друзья характеризуют Дениса Бабия, как преданного патриота, надежного друга, любящего мужа и сына.

https://glavred.info/ukraine/voeval-s-pervogo-dnya-polnomasshtabnoy-voyny-pod-bahmutom-pogib-mladshiy-leytenant-iz-vinnicy-10465345.html Ссылка скопирована

Под Бахмутом погиб младший лейтенант Денис Бабий / ФК "Нива" Винница, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях за Украину погиб младший лейтенант 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Денис "Трейн" Бабий. До войны Денис был активным участником фанатского движения ультрас винницкой "Нивы".

Как сообщает ФК "Нива" Винница, герой ушел из жизни 21 апреля во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении. Воин защищал Родину с первого дня полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

"С 16 лет он – в националистическом движении. Воевал с первого дня полномасштабной войны. В рядах ТРО "Азов-Киев" он сформировал 3-ю роту, во главе которой оборонял столицу, принимал участие в попытке деблокады Мариуполя и успешно контратаковал врага на Запорожье и Донетчине. Имел звание младшего лейтенанта", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что до войны Денис Бабий был активным участником фанатского движения ультрас винницкой "Нивы". Кроме того, он был одним из лидеров Винницкой общественной организации "Центурия", входящей в "Азовское движение". Друзья характеризуют Дениса Бабия, как преданного патриота, надежного друга, любящего мужа и сына.

"Образцовый командир, смелый воин и умелый организатор. Вечная память Герою! Приносим соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 41-летний мастер спорта по гребле Александр Дикий. Жизнь защитника оборвалась 16 апреля на Донбассе.

Кроме того, в тяжелых боях с российскими оккупантами погиб 28-летний житель Львовщины Пивовар Марьян Васильевич. Защитник попал под артиллерийский обстрел возле населенного пункта Новокалиново 19 апреля.

Больше новостей о погибших защитниках: