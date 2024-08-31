Баба Яга против: только одна страна ЕС не поддерживает идею победы Украины в войне

Победа Украины является безальтернативным развитием события для большинства членов ЕС, ведь речь идет о победе не только Украины.

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В Дании намекнули, что Орбан единственный в ЕС, кто выступает против победы Украины / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Orbán Viktor, Википедия

Глава правительства Дании Метте Фредериксен считает, что Украина должна победить в войне против страны-агрессора России. Об этом она сказала во время конференции GLOBSEC.

"Нет альтернативы тому, чтобы Украина победила в войне. Потому что если побеждает Россия - поражение потерпит не только Украина, но и все мы", - убеждена Фредериксен.

Она отметила, что в Европейском Союзе практически единодушно принято согласие относительно этого и Европа никогда раньше не была настолько объединенной, как сейчас, несмотря на внутренние дискуссии.

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"Речь идет не о том, что 12 за один вариант, 15 за другой. Нет, речь идет о 26 против одного. То есть одна страна против всей Европы", - заявила она, вероятно, имея в виду оппозиционные настроения премьера Венгрии Виктора Орбана.

Фредериксен отметила, что сейчас ситуация достаточно опасна, поэтому призывает всех, кто не поддерживает должным образом победу Украины, понять реальное положение дел.

Кто такая Метте Фредериксен? Метте Фредериксен - глава правительства в Дании, который осуществляет исполнительную власть в стране. Назначена королем Дании с 2019 года в должности, лидер Социал-демократов с 2015, пишет Википедия.

Позиция ЕС и стран-членов относительно войны в Украине

Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел разговор с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области. Как результат обсуждения, Боррель озвучил, что европейское сообщество поддерживает действия ВСУ и борьбу украинского народа.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия создала специальную группу для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Группа разрабатывает стратегию на случай резкого изменения позиции Вашингтона по вопросам свободной торговли и поддержки Украины.

Напомним, скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о том, что Украина якобы не станет членом НАТО или ЕС, потому что "у нас, европейцев, не хватит денег".

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