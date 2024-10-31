Как отказаться от заключения ВВК: адвокат назвала простой порядок действий

Адвокат объяснила, что делать военнообязанному, в случае игнорирования ВВК имеющихся противопоказаний.

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В Украине продолжается мобилизация в армию / УНИАН

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На медкомиссии нужно предъявить все документы

Отказ от призыва должны фиксировать правоохранители

Партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк прокомментировала вопрос прохождения медкомиссии военнообязанными.

"Если человека осматривают определенные специалисты, надо сразу предоставлять все медицинские документы и заявлять о том, что что-то не отметили", — подчеркнула она в интервью Главреду.

Например, в случае игнорирования имеющихся противопоказаний, тогда нужно сразу писать письменную жалобу в ВВК высшего уровня, а также письменно сообщать ТЦК и СП об административном обжаловании заключения ВВК, говорит юрист.

/ Инфографика: Главред

"Также, не подписывать никаких документов, не читая. Должностные лица ТЦК и СП не могут силой заставить человека подписать документы или сделать это за него, а в случае если будет осуществляться физическое давление, то также нужно подавать аргументированные жалобы, иногда даже надо вызвать полицию и желательно иметь адвоката, который будет реагировать на нарушения и противоправные действия", — пояснила она.

В случае фиксации в ТЦК и СП отказа лица от призыва на военную службу по мобилизации, соответствующая информация должна передаваться в правоохранительные органы для начала досудебного расследования уголовного производства, уточнила адвокат.

"И даже если такое произойдет, то в ходе досудебного расследования вы сможете объяснять, что с вашей стороны никакого умысла на совершение противоправных действий не было. Зато были нарушения, которые вы начали оспаривать. Перспектива такого уголовного производства небольшая, и чем больше с вашей стороны будет документов и письменных жалоб, тем больше будет вероятность, что никто вас незаконно не привлечет к ответственности", — добавила Карплюк.

Кто такая Лидия Карплюк Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Как сообщал Главред, ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

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