Срыв перемирия и миротворцы в Украине: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 27 марта по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 27 марта / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН, 22 ОМБр, Faceboook/NATO

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Не приближает мир: Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за частое цитирование кремлевских нарративов. По его словам, такие заявления лишь ослабляют давление на Россию и затрудняют достижение мира.

"Я считаю, что Уиткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", - сказал Зеленский в интервью Eurovision News.

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Оценить соблюдение Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре невозможно, пока технические команды не определили механизм мониторинга. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.

У Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины

Страна-агрессор Россия контролирует только одну область Украины, однако не собирается оставлять другие регионы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью Fox News.

По словам Келлога, российские захватчики фактически захватили всю Луганскую область, однако лишь частично контролируют Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

Российские оккупанты потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому захватчиков "Энгельс-2" в Саратовской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В сообщении уточняют, что в результате украинской атаки 20 марта россияне потеряли 96 крылатых ракет воздушного базирования. В том числе и в результате вторичной детонации.

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

Страна-агрессор Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ямайки Эндрю Голнессом.

По словам Рубио, Москва во время переговоров в Эр-Рияде выдвинула условия о прекращении ударов по энергетике и боевых действий в Черном море. Одним из требований является отмена санкций.

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру

В среду вечером, 26 марта, российские оккупанты атаковали Днепр "роем" ударных беспилотников. В результате вражеской атаки три человека пострадали, изуродованы более десятка многоэтажек. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.

Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

Украина согласилась на прекращение огня, чтобы доказать, что страна-агрессор Россия на такой шаг не пойдет. Российский диктатор Владимир Путин не готов к этому.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News. Он отметил, что российская пропаганда разносила, якобы это Украина не хочет мира. А таким шагом наша страна показала, что на самом деле мира не хочет Путин.

"Безопасности в море ожидать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для Украины

Для того, чтобы перемирие в Черном море заработало, во временно оккупированном Крыму не должно быть российских военных.

Пока там остаются российские военные, безопасности в Черном море ожидать бесполезно. Такое мнение высказал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Главреду.

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Погода в Украине в ближайшее время удивит неприятным сюрпризом - скоро ожидается существенное похолодание.

Температура воздуха начнет снижаться с воскресенья, 30 марта. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

Россияне распространяют новый фейк, якобы украинские военные готовят провокацию в Николаеве, чтобы сорвать соглашение о прекращении ударов по энергетическим объектам и обвинить в этом РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Российские пропагандисты заявляют, что в Николаеве якобы создали специальные группы для подготовки операции. Кроме того, противник рассказывает, что в город привозят большое количество обломков российских ударных беспилотников типа "Шахед" и взрывчатки.

Определенные пенсионеры получат меньшие пенсии после индексации: в чем причина

После перерасчета пенсия может как вырасти, так и уменьшиться, поскольку учитывается не только дополнительный стаж, но и уровень заработка. Если пенсионер в последние годы получал более низкую зарплату, это может снизить коэффициент дохода и, соответственно, немного уменьшить выплаты. Об этом рассказал эксперт Сергей Коробкин в комментарии для издания "На пенсии".

"Россия готовит новое наступление": Зеленский сказал сроки и какие области под угрозой

Страна-агрессор Россия готовится к проведению нового наступления уже в ближайшие два месяца.

Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.

Зеленский отметил, что Россия ведет переговоры с США лишь для того, чтобы выиграть для себя время.

Россияне массированным огнем кроют Херсон: есть жертвы, под удар попала "скорая"

Российские войска массированно обстреляли центральную часть Херсона. В результате обстрела возникли проблемы с электроснабжением, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и председатель ОВА Александр Прокудин.

"Заноза в печени солдат РФ": ВСУ успешно контратакуют на важном направлении

Несмотря на наступательные пробы России, провала украинского фронта нет, врагу не удается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Анализ фронта в эфире телеканала FREEДОМ сделал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Комментируя ситуацию на Кураховском выступлении, Сергей Братчук охарактеризовал обстановку на этом направлении метафорой "заноза в печени российских солдат".

Сирский примчался в Сумскую область: главком раскрыл правду о наступлении РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский рассказал, что в связи с увеличением интенсивности действий войск РФ и попыткой россиян перевести боевые действия на территорию Сумщины работал в Сумской области. Детали он рассказал на своей странице в Telegram.

Франция и Великобритания срочно отправляет военную делегацию в Украину - Макрон

В четверг, 27 марта, в Париже состоялась встреча так называемой "Коалиции желающих". Франция и Великобритания решили направить военные делегации в Украину. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Sky News.

Макрон рассказал, что министры иностранных дел стран-участниц коалиции получили задание подготовить предложения по механизму контроля за возможным прекращением огня. Они должны представить свои наработки в течение ближайших трех недель.

Трамп забудет об Украине и перебросит проблему завершения войны на Европу - Клименко

Если президенту США Дональду Трампу не удастся достичь какой-то быстрой победы, то он может полностью переложить ответственность за помощь Украине именно на Европу уже в этом году.

Такое мнение высказал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Главреду. Он отметил, что от Трампа можно ожидать именно такого поведения.

Названы регионы и ключевые задачи: новые детали размещения миротворцев в Украине

В последнее время активизировались международные обсуждения относительно возможного размещения миротворческих сил в Украине для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в регионе. В частности, Франция и Великобритания рассматривают варианты отправки своих военных контингентов в рамках такой миссии. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают эту инициативу, которая предусматривает размещение миротворцев как гарантии безопасности для Украины в случае договоренностей о прекращении огня с Россией. В то же время, в Европе существует определенный скептицизм относительно возможности развертывания миротворческой миссии в Украине без привлечения Соединенных Штатов.

Главред собрал новые детали по размещению миротворцев в Украине.

Еще три области под угрозой: Зеленский предупредил о новом наступлении России

Россия продолжает вести войну, поэтому страны-партнеры должны сохранять санкции против нее, усиливать обороноспособность Украины и разработать совместный план развертывания гарантийных сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров в Париже, посвященной поддержке Украины, сообщает Офис президента.

Украина получила много договоров о полезных ископаемых: Зеленский раскрыл важные детали

Украина получила много договоров о полезных ископаемых. США постоянно меняют условия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во Франции.

Он отметил, что сначала Украина и США договорились о рамочном соглашении, но сейчас Штаты настаивают на полном соглашении.

Детали размещения миротворцев в Украине: Зеленский анонсировал новые решения

В четверг, 27 марта, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита заявил, что франко-британская миссия должна посетить Киев для оценки возможных мер поддержки украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи "Коалиции желающих" поделился деталями относительно сроков, содержания договоренностей и возможности отправки военного контингента. Он также очертил, какие страны готовы присоединиться к инициативе и в каком объеме.

Зеленский назвал 2 европейские страны, которые будут на мирных переговорах по Украине

Европа будет участвовать в мирных переговорах по войне в Украине. На этих переговорах Европу будут представлять две страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во Франции.

Украина не боится ни одного формата переговоров и понимает все сложности, с которыми сталкивается на фронте. Блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина, поскольку он не готов к прямым переговорам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Цена на ключевой продукт в Пасхальной корзине пойдет в крутое пике: что вырастет на 10%

В Украине ожидается колебание цен на яйца, особенно перед Пасхой, когда спрос на этот продукт, вместе с ценами, традиционно растет. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Россия нарушила "энергетическое перемирие": Зеленский отдал приказ Минобороны

США считают, что договоренности, достигнутые во время переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня на море и в энергетическом секторе, выполняются, но на самом деле это не так. Украина готовит официальное обращение к США о нарушении режима тишины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита "Коалиции желающих" в Париже.

В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

Погода в Украине 28 марта будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 28 марта температура воздуха повысится до +20 градусов. Уже 30 марта в Украину придет резкое похолодание. На севере, западе, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла. 31 марта потеплеет, но 1 апреля снова ударит похолодание на западе, севере и в центральных областях.

Горят дома и объект инфраструктуры: Запорожье под атакой дронов

Российские оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

В результате атаки в городе поднялись пожары. Известно, что повреждены объект инфраструктуры и дома.

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