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Трамп забудет об Украине и перекинет проблему завершения войны на Европу - Клименко

Алёна Воронина
27 марта 2025, 16:30
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Президент США хочет быстро завершить войну в Украине. А если ему это не удастся, он может перебросить проблему завершения войны на Европу.
Трамп забудет об Украине и перекинет проблему завершения войны на Европу - Клименко
Трамп забудет об Украине и перекинет проблему завершения войны на Европу, считает Клименко/ коллаж: Главред

Основные тезисы Клименко:

  • Трамп хочет быстро завершить войну в Украине
  • Если ему это не удастся, он может переложить проблему завершения войны на Европу

Если президенту США Дональду Трампу не удастся достичь какой-то быстрой победы, то он может полностью переложить ответственность за помощь Украине именно на Европу уже в этом году.

Такое мнение высказал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Главреду. Он отметил, что от Трампа можно ожидать именно такого поведения.

"Скорее, да. Думаю, что психиатры, которые анализируют подобных личностей, отмечают, что для них более приемлемым выходом является постепенно, шаг за шагом, забыть об этой проблеме. Пусть, мол, Европа с ней разбирается", - отметил Клименко.

Также он обратил внимание, что, согласно опросам, 82% украинцев считают, что Украина должна продолжать борьбу против страны-агрессора РФ, даже в случае полной потери поддержки со стороны США.

"И еще я не упомянул одну важную вещь. Это опубликованное сегодня исследование КМИС, в котором 82% украинцев во всех регионах заявили, что Украина должна продолжать борьбу даже в случае полной потери поддержки Соединенных Штатов. Мы с вами понимаем, что наши лидеры - это лидеры военного времени. Они должны опираться, во-первых, на наличие танков, снарядов, ракет, а во-вторых - на поддержку общества. А 82% - это полная консолидация общества. И этот фактор является ключевым в любых переговорах", - сказал Клименко.

Смотрите видео интервью Андрея Клименко Главреду о перемирии в Черном море:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины. Кэллог считает, что вопрос с временно оккупированными территориями является достаточно сложным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал откровенный ответ, почему Украина согласилась на прекращение огня. Российская пропаганда пыталась всех убедить, якобы это Украина не хочет мира.

Также ранее сообщалось, что РФ может ударить по одному из украинских городов - в ЦПД предупредили о провокации. Россия хочет переложить на Украину ответственность за срыв договоренностей прекращения огня.

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Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

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