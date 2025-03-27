Мобилизация солиста группы ДК Энергетик: жена Якова Марного раскрыла поднобности

Финалист Нацотбора-2025 отправился на прохождение военной подготовки.

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Солиста группы ДК Энергетик Якова Марного мобилизовали - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yakivmarnyy, instagram.com/dk_energetyk

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Солиста группы ДК Энергетик мобилизовали

Это подтвердила супруга Якова Марного

Украинская постпанк группа ДК Энергетик, которая вышла в финал Национального отбора на Евровидение-2025, сегодня сообщила о переносе концерта, который должен был состояться 30 марта. Эта мера была принята в связи с мобилизацией одного из участников коллектива.

Им оказался Яков Марный - солист. Его отправили на прохождение военной подготовки, которая закончится в июне 2025-го. Об этом в своем блоге в Instagram рассказала супруга музыканта Анна.

Марного мобилизовали на глазах жены и дочери. Сам Яков был уверен, что через пару часов вернется домой. "Ему сказали, что мы только данные ваши обновим и вернем вас. В итоге его забрали в поликлинику. Я потом туда пришла, хотя бы, чтобы побыть рядом и поддержать", - рассказала Анна и призналась, что тогда повидаться с мужем ей не удалось.

Позже стало известно, что Яков Марный ожидает прохождения военной подготовки. "В 10 утра его забрала, в 6 вечера приехала, передала ему какие-то вещи, какой-то перекус, таблетки, лекарства и все. Ждем июня, а дальше будет видно", - говорит возлюбленная музыканта.

Позже Анна Марная опубликовала фото с мужем и сообщила, что им удалось пообщаться по телефону. Также она отметила, что не хочет много рассказывать о личном в свете последних событий.

Яков Марный с женой Анной / instagram.com/sapsaydance

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