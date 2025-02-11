Лимиты на 12 февраля: кого и когда "зацепит" ограничение поставок электроэнергии

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

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Украинцев предупредили об ограничениях поставок электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса

Ограничения продляться в целом 10 часов в сутки

В Украине в среду, 12 февраля, будет применять ограничения мощности промышленности и бизнеса.

Ограничения продляться в целом 10 часов в сутки и в тех временных промежутках, как это происходит и во вторник, говорится в сообщении в Telegram НЭК Укрэнерго.

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Завтра, 12 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса:

с 07:00 до 11:00;

с 15:00 до 21:00.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - сказано в сообщении.

/ Главред

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак, отмечает Укрэнерго.

Как ранее объясняли в НЭК, ограничение мощности промышленности и бизнеса означает ее уменьшение до того или иного уровня.

/ t.me/Ukrenergo

Ранее сообщалось о том, что в Украине ограничивают поставки электроэнергии. Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак.

Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.

Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.

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