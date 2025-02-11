Лимиты на 12 февраля: кого и когда "зацепит" ограничение поставок электроэнергии

Важно:
- Будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса
- Ограничения продляться в целом 10 часов в сутки
В Украине в среду, 12 февраля, будет применять ограничения мощности промышленности и бизнеса.
Ограничения продляться в целом 10 часов в сутки и в тех временных промежутках, как это происходит и во вторник, говорится в сообщении в Telegram НЭК Укрэнерго.
Завтра, 12 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса:
- с 07:00 до 11:00;
- с 15:00 до 21:00.
"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - сказано в сообщении.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак, отмечает Укрэнерго.
Как ранее объясняли в НЭК, ограничение мощности промышленности и бизнеса означает ее уменьшение до того или иного уровня.
Ранее сообщалось о том, что в Украине ограничивают поставки электроэнергии. Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак.
Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.
Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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