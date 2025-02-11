Украину будут принуждать: Тука сказал, как Трамп буде заканчивать войну

Киев слишком слаб, чтоб пытаться оказывать результативное сопротивление тем или иным решениям Белого дома.

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Георгий Тука рассказал, к каким компромиссам Трамп может склонять Киев и Москву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

Украина имеет слабую позицию в треугольнике Вашингтон - Москва - Киев

У Трампа очень много рычагов давления на Украину и Россию

Украина слишком слаба для того, чтобы диктовать или пытаться оказывать результативное сопротивление тем или иным решениям Белого дома. Так бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука прокомментировал переговоры относительно завершения войны России и Украины, которые сейчас ведут Вашингтон, Москва и Киев.

По его словам, в этом треугольнике США –Украина -– Россия наша страна играет далеко не равнозначную роль.

"Россию сейчас Трамп может склонять, а Украину он будет принуждать. Согласитесь, это не тождественные вещи (…) К сожалению, мы слишком слабы для того, чтобы диктовать или пытаться оказывать результативное сопротивление тем или иным решениям Белого дома. Потому американцам нас принуждать легко", - сказал Тука во время чата на Главреде .

Он добавил, что у администрации Трампа очень много рычагов давления на Украину. В частности, США могут уменьшить или отказаться от предоставления финансовой помощи, оружия и тому подобное.

При этом США могут успешно давить на Россию, хотя применение подавляющего большинства рычагов давления не дадут мгновенного эффекта – в лучшем случае эффект станет заметным в перспективе 2-5 лет.

"Это же касается и снижения цены на нефть, на что так уповает Трамп. Кстати, сам Трамп как лидер США технически не способен реализовать это обещание, потому что нет у Штатов возможности стремительно увеличить добычу нефти – месторождения действительно есть, но для их разработки понадобятся колоссальные инвестиции и время, минимум два года", - объяснил Тука.

Смотрите видео - Георгий Тука поделился прогнозом относительно перспектив урегулирования войны России против Украины:

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

Ранее президент Трамп заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о завершении войны России и Украины. При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности каких-либо переговоров, которые он провел с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его.

В Кремле также не смогли подтвердить или опровергнуть, был ли телефонный разговор президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что коммуникации Москвы и новой администрации в Вашингтоне "ведутся по разным каналам".

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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