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Зеленский раскрыл причины отставки Данилюка

10 октября 2019, 13:30

Данилюк ожидал, что его заявление об отставке не будет одобрено, полагает президент.

Александр Данилюк хотел быть премьером, сказал Владимир Зеленский - Новости Зеленский сегодня
Александр Данилюк хотел быть премьером, сказал Владимир Зеленский / Reuters

Александр Данилюк подал в отставку с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны не из-за ПриватБанка, а потому, что хотел занять пост премьер-министра.

Данилюк написал заявление об отставке, но, наверное, ожидал, что оно не будет подписано, рассказал президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве.

По словам украинского лидера, на Данилюка при принятии решения относительно карьеры также повлияли сложные отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за ПриватБанка. Я считаю, что это было некорректно... Саша хотел быть премьер-министром Украины. А я сказал: Сань, ты нормальный честный человек, но я выбрал другую кандидатуру…", - заявил Зеленский.

Читайте такжеЭкс-глава СНБО Данилюк сделал громкое заявление об окружении ЗеленскогоПо словам президента, его достала "игра с заявлениями", и он предупредил, что, начиная с Данилюка, поданные документы будет подписывать.

"Заявление он написал перед Соединенными Штатами (перед визитом Зеленского в США – Ред.). Наверное, он ожидал, что я не подпишу его заявление. Но я сказал честно: есть внутри команды непонимание, есть твое личное видение…", - добавил глава государства.

Напомним, Александр Данилюк решил покинуть пост секретаря СНБО, и Владимир Зеленский подписал его заявление об отставке. Данилюк говорил, что ушел с должности, поскольку не хотел принимать участие в "подковерных играх некоторых персонажей".

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