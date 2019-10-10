Зеленский категорично заявил о поставках воды в Крым

Владимир Зеленский утверждает, что вода в Крым не пойдет / Reuters

Президент Владимир Зеленский в рамках пресс-марафона заявил, что Украина не намерена поставлять воду в аннексированный Крым, однако Киев готов к переговорам с Симферополем, если это не будет идти вразрез с интересами страны.

"Кто-то должен начинать, чтобы переговоры были. Тему эту та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину, в этом вопросе вы знаете, что происходит в Крыму по поводу этого вопроса. Что мы готовы? Мы делаем, на Херсонщине там нормальный, комфортный КПВВ. Хотим инвестирования сейчас денег, есть идеи по поводу тоже на Херсонщине показывать Крыму, смотрите, как мы вкладываем деньги. И там развивать инфраструктуру, особенно у временной границы с Крымом. Поэтому вопрос воды не обсуждается", — заявил глава украинского государства на встрече с журналистами.

Зеленский прямо ответил на вопрос, пойдет ли когда-нибудь вода по Северо-крымскому каналу на аннексированный полуостров.

"Не пойдет", - подчеркнул он.

Напомним, что во время пресс-марафона в Киеве Зеленский выступил за вынесение вопроса о возвращении аннексированного Россией Крыма на обсуждение в рамках встреч в "нормандском формате".

Впоследствии заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского относительно рассмотрения темы аннексированного Крыма в рамках "нормандского формата".