"На шпагате как Ван Дамм": Зеленский пожаловался на предшественников

Владимир Зеленский заявил, что хочет быть сильным президентом / Reuters

Президент Владимир Зеленский, который назвал главную ошибку своего предшественника Петра Порошенко, заявил, что подписанные пятым президентом Украины Минские соглашения ставят его в очень сложное положение.

Во время пресс-марафона, который проходит в Киеве в рамках Kyiv Food Market, Зеленский отметил, что в Минских соглашениях есть отвод войск, "который мы себе не можем позволить".

"Вот что мне с эти делать? Я не могу себе этого позволить - а там подписали. Подписал тот независимый президент... Подписали люди человека, который сейчас ходит и говорит: "Ай-яй-яй". Я как Ван Дамм - в конкретном шпагате. Было бы три ноги - на три ноги бы меня посадили", - возмутился действующий президент.

Зеленский также добавил, что хочет быть сильным президентом. А если его садить на шпагат каждый день, то Украина получит президента, который проводит референдум по любому поводу.

"Если меня сажать на шпагат каждый день, я буду обращаться к обществу и вы получите президента, который будет говорить: вместе садимся. "У нас там Цемах" - "А у нас там Сенцов". Ну что, референдум? Референдум. Клых - референдум? Референдум! Моряки - референдум? Референдум!", - сказал Зеленский.

"Я хочу быть не в растяжке, а быть нормальным сильным президентом. А ослаблять меня разными акциями не нужно. Просто не нужно", - резюмировал глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский снял с себя ответственность за то, что в Украине так и не начались обещанные массовые "посадки" коррупционеров. Кроме того, Зеленский высказался о решении вопроса Крыма. По его словам, вопрос возвращения захваченного Россией полуострова под контроль Киева стоит обсуждать в нормандском формате.