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Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

10 октября 2019, 08:20

Старт пресс-марафона запланирован на 10 утра – мероприятие может продлится около 15 часов.

Зеленский
Владимир Зеленский 10 октября ответит на вопросы журналистов / Фото пресс-службы ОП

Сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в масштабном пресс-марафоне. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. 

Старт марафона запланирован на 10 утра – он может продлится около 15 часов. Мероприятие пройдет в рамках Kyiv Food Market на улице Московской, 8 в Киеве. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила в Facebook, что для участия в мероприятии аккредитованы более 300 журналистов.

Кроме того, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

Стоит отметить, что сегодняшний пресс-марафон – это первое общение украинского президента со СМИ в подобном формате. Ранее главы государства давали большие пресс-конференции для отечественных и зарубежных журналистов либо одновременно общались с некоторыми телеканалами.

Напомним, к ста дням своего президентства Владимир Зеленский дал большое интервью актеру Станиславу Боклану на телеканале 1+1.  

Владимир Зеленский марафон пресс-конфренция новости Украины Юлия Мендель
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