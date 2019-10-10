"Сказали "ай яй яй": Зеленский объяснил, почему нет посадок коррупционеров

Владимир Зеленский регулярно собирает совещания с правоохранителями / Фото пресс-службы ОП

Президент Владимир Зеленский снял с себя ответственность за то, что в Украине так и не начались обещанные массовые "посадки" коррупционеров. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который проходит в Киеве в рамках Kyiv Food Market.

В частности, глава государства заявил, что из-за украинского законодательства у него связаны руки и он не может влиять на правоохранительные органы. Зеленский рассказал, что сразу после начала своей каденции был уверен, что всех коррупционеров будут сажать.

"При этом когда первые наручники надели.. все сказали "ай яй яй", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я - "ок", а я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями, их действия? Ага, так нельзя… А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: "этот человек убивает, лжет, был депутатом".. я могу их спросить: где посадки людей. Ну можно, но очень осторожно. Так я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние", - рассказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что регулярно собирает совещания с правоохранителями и спрашивает их о результатах расследований.

Напомним, в начале сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошпака анонсировал скорые "посадки" топ-чиновников. По его словам, "не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является лицо, которое возможно, совершило уголовное преступление. Все равны перед законом".

4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.

7 октября Печерский районный суд избрал меру пресечения Пашинскому - арест без права внесения залога. Нардеп пробудет под стражей до 4 декабря текущего года. Сам Пашинский назвал свой арест "подарком" ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.