Рябошапка анонсировал скорые "изысканные посадки" топ-чиновников

Руслан Рябошапка пообещал скорые "посадки" топ-чиновников / УНИАН

Новоиспеченный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошпака, который ранее уволил главного военного прокурора, анонсировал скорые "посадки" топ-чиновников.

Какие именно дела ждут "сдвиги", генпрокурор не назвал, передает УНН.

"Изысканные посадки" (начнутся — ред.) уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов уже отрабатываем несколько важных кейсов. Я думаю, вскоре эти кейсы будут переданы в суд, или по крайней мере будут серьезные сдвиги процессуальные: имеется в виду предъявлено подозрение, или совершенные отдельные процессуальные действия — обыски, наложение ареста. Но нельзя говорить, в каких делах именно", — рассказал генпрокурор.

Рябошапка добавил, что "не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является лицо, которое возможно, совершило уголовное преступление. Все равны перед законом".

Ранее Рябошапка назвал резонансные дела, с которых начнет "посадки".