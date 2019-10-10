"Не играю в игры": Зеленский отказался обнародовать стенограммы своих разговоров с Путиным

Зеленский отказался обнародовать стенограммы своих разговоров с Путиным

Обнародование стенограмм разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным может навредить возвращению украинских политзаключенных и процессу прекращения войны на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не готов публиковать мои разговоры, я даже не опубликовал разговор с господином Трампом", - отметил президент во время пресс-марафона.

Глава государства пояснил, что обнародование разговоров, например, с Путиным, может привести к тому, что исчезнет возможность проведения дальнейших разговоров с президентом РФ и возвращения пленных.

Читайте также"Тяжелое наследие": Путин поставил на Украине крест"Мои разговоры с президентом РФ подкреплены результатом очень сложным - возвращением людей. Я не играю ни в какие игры, связанные с жизнью людей. Я не буду ничего публиковать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращению войны", - подчеркнул он.

Он также считает, что публикация разговора с Путиным может привести к проблемам с западными партнерами и внутри страны.

"Если эти звонки приносят результат, давайте оставим их в том формате, в котором у нас есть правильный результат", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что для решения войны на Донбассе он хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.