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Зеленский рассказал о перспективах встречи с Путиным

10 октября 2019, 10:56

Для решения войны на Донбассе могут быть проведены встречи в двух форматах, считает президент.

Зеленский и Путин
Владимир Зеленский рассказал о возможной встрече с Владимиром Путиным

Для решения войны на Донбассе могут быть проведены встречи в двух форматах – "нормандском" и прямая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Об этой встрече (напрямую с Путиным, - ред.) никто не говорит, потому что все против. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну, но пока мы говорим только о "нормандском формате", - подчеркнул он во время пресс-марафона в Киеве.

Глава государства пояснил, что ранее планируемая на 16 сентября встреча в "нормадском формате" не состоялась из-за того, что российская сторона заявила о том, что эта дата "у них занята".

Говоря о дате встречи лидеров стран нормандской четверки Зеленский добавил, руководство Германии будет обговаривать эту дату с руководством Франции, после чего эту дату предложат российской стороне.

Напомним, ранее постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что дата проведения ближайшей встречи "нормандской четверки" будет определяться лишь после того, как состоится разведение военных сил на линии разграничения в районе Петровского и Золотого в зоне военного конфликта на Донбассе.

Донбасс Россия Владимир Зеленский нормандский формат Владимир Путин Украина
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