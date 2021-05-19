Стало известно, где и когда состоится пресс-конференция Зеленского

Пресс-конференция Зеленского о двухлетнем периоде его пребывания у власти начнется в 12:00 / president.gov.ua

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится в четверг, 20 мая, в Киеве. Место проведения – ГП Антонов. Представителей прессы начнут пускать на территорию предприятия с 10:30. Встреча гаранта с журналистами начнется в 12:00. Ожидается, что мероприятие будет транслироваться онлайн в социальных сетях – на украинском и английском языках.

Как сообщают в Офисе президента, журналистам удастся попасть на территорию завода Антонов за 1,5 часа до встречи с президентом. Работников прессы пустят на предприятие в 10:30, тогда как начнется пресс-конференция в 12:00. Журналисты получили на аккредитацию четыре часа: ее проведут до 15:00 19 мая.

Трансляция будет идти и в социальных сетях на официальных страницах и аккаунтах Офиса президента Украины. Пресс-конференцию покажут на двух языках – украинском и английском.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о Евросоюзе и дал обещание украинцам

Подчеркивается, что количество представителей прессы на мероприятии могут ограничить в связи с мерами, связанными с карантином в Украине.

Пресс-конференция Владимира Зеленского