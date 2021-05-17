Названа дата большой пресс-конференции Зеленского: о чем будет говорить президент

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в четверг, 20 мая, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Strana.ua, встреча главы государства с журналистами состоится в канун двухлетия инаугурации Зеленского.

Отметим, что эту же дату общения гаранта с журналистами ранее называли и источники Украинской правды.

"Команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая", – говорится в сообщении.

О чем будет говорить президент на пресс-конференции:

"Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом, прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали. В любом случае, это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжение третьего года", - сказал Подоляк.

Он добавил, что Офис президента постарается получить максимальное представительство средств массовой информации.

"Аккредитации будет. Правила и время объявим дополнительно", - заявил советник главы ОП.

Напомним, в прошлом году пресс-конференция Владимира Зеленского также состоялась 20 мая. В связи с карантинными ограничениями, она проходила на улице с соблюдением норм социальной дистанции.

Пресс-конференция Зеленского: о чем сообщалось ранее