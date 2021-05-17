Названа дата большой пресс-конференции Зеленского: о чем будет говорить президент

Встреча главы государства с журналистами состоится в канун двухлетия инаугурации Владимира Зеленского.
Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в четверг, 20 мая, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Как подчеркнул он в комментарии изданию Strana.ua, встреча главы государства с журналистами состоится в канун двухлетия инаугурации Зеленского.
Отметим, что эту же дату общения гаранта с журналистами ранее называли и источники Украинской правды.
"Команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая", – говорится в сообщении.
О чем будет говорить президент на пресс-конференции:
"Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом, прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали. В любом случае, это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжение третьего года", - сказал Подоляк.
Он добавил, что Офис президента постарается получить максимальное представительство средств массовой информации.
"Аккредитации будет. Правила и время объявим дополнительно", - заявил советник главы ОП.
Напомним, в прошлом году пресс-конференция Владимира Зеленского также состоялась 20 мая. В связи с карантинными ограничениями, она проходила на улице с соблюдением норм социальной дистанции.
Пресс-конференция Зеленского: о чем сообщалось ранее
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила о том, что глава государства может провести следующую большую пресс-конференцию ко второй годовщине своей инаугурации - до 20 мая 2021 года.
- По ее словам, подготовка пресс-конференции - "это командная работа".
- Она также утверждает, что Зеленский не должен регулярно давать пресс-конференции.
- Ранее Мендель анонсировала проведение большой пресс-конференции Зеленского ко второй годовщине его президентства.