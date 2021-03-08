Мендель назвала сроки проведения большой пресс-конференции Зеленского

Пресс-секретарь президента допустила проведение пресс-конференции ко второй годовщине своей инаугурации.
Глава государства Владимир Зеленский может провести следующую большую пресс-конференцию ко второй годовщине своей инаугурации - до 20 мая 2021 года.
Дата следующей крупной пресс-конференции президента еще не назначена, и планирует ее не она лично, "это командная работа", рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью журналисту Алесе Бацман, пишет издание Гордон.
Она также утверждает, что Зеленский не должен регулярно давать пресс-конференции.
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"Это вообще неправильная визия. Президент не должен проводить пресс-конференции на постоянной основе", – ответила Мендель.
Президент, по ее словам, "не может удовлетворить весь запрос, это в принципе невозможно". Мендель также подчеркнула, что Зеленский общается со СМИ во время поездок по регионам, ходит на эфиры ток-шоу и дает интервью иностранными СМИ.
- Ранее Главред писал, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель резко высказалась в адрес пятого президента страны Петра Порошенко. Как заявила Мендель в интервью Гордону, Порошенко представляет угрозу для страны и действует на ее разделение.