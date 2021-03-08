Мендель назвала сроки проведения большой пресс-конференции Зеленского

Мендель назвала сроки пресс-конференции президента / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский может провести следующую большую пресс-конференцию ко второй годовщине своей инаугурации - до 20 мая 2021 года.

Дата следующей крупной пресс-конференции президента еще не назначена, и планирует ее не она лично, "это командная работа", рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью журналисту Алесе Бацман, пишет издание Гордон.

Она также утверждает, что Зеленский не должен регулярно давать пресс-конференции.

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"Это вообще неправильная визия. Президент не должен проводить пресс-конференции на постоянной основе", – ответила Мендель.

Президент, по ее словам, "не может удовлетворить весь запрос, это в принципе невозможно". Мендель также подчеркнула, что Зеленский общается со СМИ во время поездок по регионам, ходит на эфиры ток-шоу и дает интервью иностранными СМИ.