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Россия стянула к границам Украины 80 тысяч военных - Генштаб

18 мая 2021, 20:26
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Начальник Генштаба ВСУ рассказал о ситуации на границе Украины.

Российские войска
Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак о ситуации на границе / npr.org

Россия продолжает удерживать около 80 тысяч военных у различных участков границы с Украиной, несмотря на заявления об отводе войск.

Как заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, по оценкам ВСУ, такое количество военных хватит России для наступления на Украину.

"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск в места постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной", - заявил Хомчак, передает пресс-служба министерства обороны Украины.

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По словам Хомчака, в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшены на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии.

"По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины", - подчеркнул он.

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Российские войска у границ Украины – о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс поддерживает отвод российских войск от границы с Украиной и считает, что это приведет к деэскалации ситуации.

российские войска украинско-российская граница Руслан Хомчак
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