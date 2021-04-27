Зеленский сделал тревожное заявление об отводе войск России

Зеленский побывал на позициях украинских военных в Херсонской области / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, 27 апреля, побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом, и высказался об отводе российских войск от украинской границы.

Как подчеркнул Зеленский, отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

"Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал глава государства.

Зеленский также прибыл в базовый лагерь украинских военных. Он расположен вблизи села Чаплинка. Президенту показали спальный и санитарный модули, а также спортзал.

"Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад",– заявил Зеленский.

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