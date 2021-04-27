УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский сделал тревожное заявление об отводе войск России

27 апреля 2021, 16:10
Прослушать новость
Остановить

По словам главы государства, армия должна быть готова к возвращению российских войск.

Владимир Зеленский
Зеленский побывал на позициях украинских военных в Херсонской области / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, 27 апреля, побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом, и высказался об отводе российских войск от украинской границы.

Как подчеркнул Зеленский, отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

"Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал глава государства.

Зеленский также прибыл в базовый лагерь украинских военных. Он расположен вблизи села Чаплинка. Президенту показали спальный и санитарный модули, а также спортзал.

"Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад",– заявил Зеленский.

Читайте такжеВ Швеции назвали "дымовой завесой" отвод войск РФ от границ Украины

Российские войска возле границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский войска России
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский сделал тревожное заявление об отводе войск России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Страстная неделя Великого поста 2021: что в какие дни делатьСтрастная неделя Великого поста 2021: что в какие дни делать Высокое кровяное давление: четыре «редких» признака очень опасного состоянияВысокое кровяное давление: четыре "редких" признака очень опасного состояния Почему Москва паникует из-за турецких Байрактаров для УкраиныПочему Москва паникует из-за турецких Байрактаров для Украины Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021 Пожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихиПожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихи

Последние новости

17:56
Новый гороскоп всех знаков Зодиака: удача для избранных и запрет на спонтанность
17:50
У Зеленского рассказали, зачем президент хочет встретиться с Путиным Видео
17:48
Кофе и побочные эффекты: семь признаков того, что пора отказаться от него Видео
17:47
Елена Кравец из Вечернего Квартала стала ведущей на 1+1 Видео
17:18
В МИД рассказали об эвакуации украинских дипломатов из РФ Видео
Реклама
17:00
Члены ученого совета объяснили, почему голосовали за диссертацию Кивы Видео
16:55
В Мукачево появится международный аэропорт в рамках "Большой стройки"
16:54
Участники Голосу країни 11 рассказали, чего боялись на проекте больше всего Видео
16:21
Зеленский предложил создать еще один формат переговоров по Донбассу Видео
16:12
Нафтогаз поднял в апреле цену на газ для поставщиков тепла населению Видео
16:10
Зеленский сделал тревожное заявление об отводе войск России Видео
16:02
Итальянская пасха Панеттоне: потрясающий рецепт кулича Видео
16:02
Названы три худших продукта для мозга Видео
16:01
В моду вошли блузки и платья с легендарным принтом горошек Фото Видео
15:50
Гончаренко лишили слова в ПАСЕ из-за доноса российского делегата Видео
15:44
Гороскоп на май-2021 для Льва: проблемы с деньгами и романтика
15:40
Шмыгаль рассказал, почему в Кабмине ждут снижения годовой цены на газ Видео
15:04
В украинской разведке поведали, идет ли отвод войск РФ от границы Видео
15:02
На Донбассе подорвался военный автомобиль, у украинской армии потери
14:19
Отставка Степанова: политолог назвал преемника главы Минздрава Видео
Реклама
14:08
"Просто перемкнуло": убивший свою семью подросток рассказал о преступлении Видео
13:44
Очаровательные банданы на голову врываются в моду на лето 2021 Видео
13:41
Угроза интеграции в ЕС: холдинг-монополист блокирует запрет опасного асбеста
13:19
В Грузии умер легендарный Абдулла из Белого солнца пустыни Видео
13:15
Украина высылает российского консула из Одессы Видео
13:13
"Окрыляющий" гороскоп на месяц: что ждет Деву в мае 2021 года
12:57
В Кремле взялись поучать Украину насчет решений по Донбассу Видео
12:53
Симптомы камней в почках: как предотвратить их появление Видео
12:37
Повышает на 30%: врач назвал процедуру, усиливающую иммунитет Видео
12:31
Жена Дзидзьо Слава назвала причину развода после 7 лет брака
12:27
В партии Зеленского рассказали, планируется ли отставка Степанова Видео
12:25
Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Зеленского Видео
12:12
Шойгу обвинил США, НАТО и Украину в росте военной опасности Видео
11:57
Эксперт рассказал, кто станет новым премьером Армении и при чем тут Россия Видео
11:57
Лунный посевной календарь на май 2021: подробный план Видео
11:54
Сахарный детокс: в чем польза и как его сделать правильно Видео
11:50
Настя Каменских без трусиков взбудоражила поклонников пикантным фото
11:25
Карантин в Киеве могут ослабить: известно, когда примут решение Видео
11:24
В Турции уточнили, что запрещено туристам во время локдауна Видео
11:08
"Пасха выйдет за пределы стереотипов": какая погода ожидает украинцев Видео
Реклама
10:40
Наталья Могилевская уличила во лжи "безработных" ненавистников локдауна
10:31
Степанова собираются отправить в отставку - СМИ Видео
10:15
В Минздраве сделали важное заявление о ситуации с COVID-19 в Украине Видео
10:03
Второе пришествие: чего ждать после отставки премьера Армении мнение
09:58
"Я искала перемен": Юлия Тимочко откровенно рассказала об участии в Голосі країни Видео
09:40
Поддельная справка и тупой Google Translate: журналисты выяснили, что не так с диссертацией Кивы Видео
09:39
Степанов заявил, что Киев следующим выйдет из красной зоны Видео
09:36
Названы семь продуктов, которые могут облегчить симптомы аллергии Видео
09:02
В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и младшего брата
08:57
Поздравления с Днем казначейства: открытки, проза и стихи
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять