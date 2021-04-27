Зеленский сделал тревожное заявление об отводе войск России

По словам главы государства, армия должна быть готова к возвращению российских войск.
Президент Украины Владимир Зеленский, 27 апреля, побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом, и высказался об отводе российских войск от украинской границы.
Как подчеркнул Зеленский, отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
"Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал глава государства.
Зеленский также прибыл в базовый лагерь украинских военных. Он расположен вблизи села Чаплинка. Президенту показали спальный и санитарный модули, а также спортзал.
"Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад",– заявил Зеленский.
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Российские войска возле границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- В начале апреля Россия начала массово стягивать войск к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым.
- Только у восточной границы Украины находились более 100 тысяч российских военных.
- В России утверждали, что это просто военные учения, однако такие действия вызвали беспокойство у Европы и США.
- Международное сообщество призывало РФ уменьшить напряженность и начать деэскалацию ситуации на границе с Украиной.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.