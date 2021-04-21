В Европарламенте обратились к РФ из-за стягивания войск к границе Украины

Президент Европейского парламента высказался о стягивании российских войск.
Президент Европарламента Давид Сассоли во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы заявил, что Россия должна сделать шаг назад и придерживаться взятых на себя международных обязательств в отношениях с Украиной.
По словам Сассоли, весь мир наблюдает за концентрацией российских войск на границах Украины и на оккупированных территориях.
"Россия должна сделать шаг назад, отойти и придерживаться взятых на себя международных обязательств," – заявил Сассоли.
Президент Европарламента напомнил ПАСЕ, что европейские страны являются естественными союзниками друг друга и всегда объединялись перед трудностями и угрозами.
По его словам, важно, чтобы Москва отступила.
Также во время выступления он упомянул ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным и заявил, что власти в срочном порядке должны оказать ему необходимую медицинскую помощь.
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