В украинской разведке поведали, идет ли отвод войск РФ от границы

Как сообщают в украинской разведке., оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей подконтрольных Кремлю боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Командование российских Вооруженных сил продолжает поддерживать в готовности к применению группировку войск на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают представители Главного управления разведки украинского Минобороны
"С этой целью проводятся постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций", ‒ заявили в ведомстве.
Разведчики сообщают, что особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники. Такие меры применяются россиянами для того, чтобы ввести в заблуждение войска Операции Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня.
Кроме того, сообщают в ГУР, оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей подконтрольных Кремлю боевиков "ДНР" и "ЛНР". На минувшей недели доставили топливо и боеприпасы различной номенклатуры общим весом около тридцати тонн.
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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщалось:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.