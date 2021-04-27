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В украинской разведке поведали, идет ли отвод войск РФ от границы

27 апреля 2021, 15:04

Как сообщают в украинской разведке., оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей подконтрольных Кремлю боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Российские войска
Российские войска / Reuters

Командование российских Вооруженных сил продолжает поддерживать в готовности к применению группировку войск на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают представители Главного управления разведки украинского Минобороны

"С этой целью проводятся постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций", ‒ заявили в ведомстве.

Разведчики сообщают, что особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники. Такие меры применяются россиянами для того, чтобы ввести в заблуждение войска Операции Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня.

Кроме того, сообщают в ГУР, оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей подконтрольных Кремлю боевиков "ДНР" и "ЛНР". На минувшей недели доставили топливо и боеприпасы различной номенклатуры общим весом около тридцати тонн.

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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщалось:

  • Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
  • Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.
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