В украинской разведке поведали, идет ли отвод войск РФ от границы

Российские войска / Reuters

Командование российских Вооруженных сил продолжает поддерживать в готовности к применению группировку войск на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают представители Главного управления разведки украинского Минобороны

"С этой целью проводятся постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций", ‒ заявили в ведомстве.

Разведчики сообщают, что особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники. Такие меры применяются россиянами для того, чтобы ввести в заблуждение войска Операции Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня.

Кроме того, сообщают в ГУР, оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей подконтрольных Кремлю боевиков "ДНР" и "ЛНР". На минувшей недели доставили топливо и боеприпасы различной номенклатуры общим весом около тридцати тонн.

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