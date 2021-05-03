УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Отвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление

3 мая 2021, 09:34
Прослушать новость
Остановить

США пристально следят за ситуацией около границ Украины, сообщил глава Госдепа.

Энтони Блинкен
Блинкен высказался об отводе российских войск от границ Украины / Reuters

Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.

"Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить… Мы следим за этим очень-очень внимательно", – сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли подтверждение, что Россия отводит свои войска, госсекретарь заверил, что США пристально следят за обстановкой.

Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс поддерживает отвод российских войск от границы с Украиной и считает, что это приведет к деэскалации ситуации.

новости США российские войска отвод войск Энтони Блинкен
Сейчас вы просматриваете новость «Отвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Что символизирует 1 Мая и поздравления с ПервомаемЧто символизирует 1 Мая и поздравления с Первомаем Дима Комаров показал съемки проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Дима Комаров показал съемки проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот Экс-нардеп назвал имя нового спикера Зеленского: что о ней известноЭкс-нардеп назвал имя нового спикера Зеленского: что о ней известно Большой семерке предложили план контрудара по России и КитаюБольшой семерке предложили план контрудара по России и Китаю

Последние новости

10:22
Как Россия неожиданно потеряла влияние в Средней Азии
10:11
Пушилин заявил, что Зеленский боится получить пулю в спину на Донбассе Видео
10:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 мая: вспышка страсти и новые свободы Видео
09:45
Худшие аксессуары для женщин после 40 лет Видео
09:34
Отвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление Видео
Реклама
08:50
У границ Украины найден коронавирус-мутант из Индии
08:33
Зеленский еще долго будет бегать вокруг глобуса мнение
08:19
Коронавирус в Украине за сутки выявили у менее 3 тысяч человек Видео
07:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 мая 2021: сложности и подарок судьбы Видео
07:56
Осенью Украину ждет COVID-21: врач рассказала, чем опасен этот штамм Видео
07:43
Врач рассказала, кому опасно есть лук Видео
07:30
Генерал ВСУ сравнил стягивание российских войск с 2014 годом Видео
07:15
Журналист раскрыл сценарий новых ударов Евросоюза по России Видео
06:54
Повышение прожиточного минимума: почему украинцы его не почувствуют мнение
06:33
В США назвали главную цель Путина с войсками у границ Украины Видео
05:32
Зеленскому очень опасно один на один встречаться с Путиным – экс-посол Видео
05:05
У Байдена раскрыли планы по переговорам с Северной Кореей Видео
04:28
Воздушные поздравления с Днем кондитера на словах и в картинках
03:50
Соблазнительные кожаные юбки вошли в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
03:07
Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит цвет ногтей
Реклама
02:17
Экс-министр обороны спрогнозировал направление удара РФ по Украине Видео
00:55
Как бороться с одышкой после коронавируса - советы врача Видео
00:19
Светлый понедельник: что делать украинцам в Поливальный понедельник Видео
02 мая, воскресенье
23:51
Украину накроет настоящая жара: когда и где ждать больше +25 градусов Видео
23:16
РФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины Видео
22:58
В США прошлись по увольнению Коболева из Нафтогаза
22:30
В Чехии поставили точку в версии о взрыве складов с боеприпасами агентами ГРУ Видео
22:15
В Украине резко подорожают продукты питания: когда и на сколько
22:13
Вещи, которые нужно выбросить из своего шкафа Видео
22:13
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:54
Выяснилось, как отмечает майские праздники Зеленский
21:39
В Киеве девушки выпивали, курили и задували свечи в церкви Видео
21:06
У Байдена сделали жесткое заявление в адрес РФ из-за взрыва складов в Чехии Видео
21:04
Конфликт на границе: лидер Киргизии выступил с заявлением Видео
20:51
Apple запустит обновлённую подписку с Hi-Fi звуком вместе с новыми AirPods'ами
20:40
Почему секутся волосы и как с этим бороться Видео
20:33
Военный эксперт раскрыл неожиданный сценарий вторжения РФ в Украину Видео
20:24
В России резко отреагировали на планы Большой семерки по Москве и Пекину Видео
20:14
Отец Бритни Спирс заявил, что певица страдает опасным заболевание Видео
20:14
Авторы Halo Infinite расхвалили ПК-версию и показали новые кадры из игры Фото
Реклама
20:08
Мини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021 Фото Видео
19:34
Врач перечислил новые опасные симптомы коронавируса Видео
19:18
Десятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины Видео
19:00
Во что поиграть в мае – самые интригующие проекты этого месяца Видео
18:57
Погода в Украине: к каким "сюрпризам" готовиться украинцам Видео
18:54
Миллиардеры и Роснефть подали в суд на издателя книги "Люди Путина" Видео
18:31
Украинцам стали по-новому назначать субсидии: что изменилось с 1 мая Видео
18:25
От бушующего COVID-19 до разгула криминала: в РФ говорят о катастрофе в Крыму Видео
17:44
"Ведьмак + Готика": авторы SpellMaster: The Saga показали красоты игры Фото
17:44
РФ открыла фронт дезинформации об Украине в британских СМИ - The Times Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять