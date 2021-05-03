Отвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление

Блинкен высказался об отводе российских войск от границ Украины / Reuters

Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.

"Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить… Мы следим за этим очень-очень внимательно", – сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли подтверждение, что Россия отводит свои войска, госсекретарь заверил, что США пристально следят за обстановкой.

Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее: