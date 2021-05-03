Отвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление

США пристально следят за ситуацией около границ Украины, сообщил глава Госдепа.
Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.
"Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить… Мы следим за этим очень-очень внимательно", – сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS.
На уточняющий вопрос журналиста, есть ли подтверждение, что Россия отводит свои войска, госсекретарь заверил, что США пристально следят за обстановкой.
Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс поддерживает отвод российских войск от границы с Украиной и считает, что это приведет к деэскалации ситуации.
Автор: Адриана Бубновская