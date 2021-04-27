Генсек НАТО отреагировал на заявление РФ об отводе войск от Украины

Столтенберг решительно поддержал Украину / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс поддерживает отвод российских войск от границы с Украиной и считает, что это приведет к деэскалации ситуации.

"Мы наблюдали за снижением напряжения. И, конечно, мы приветствуем это. В то же время мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации", – сказал Столтенберг.

В НАТО ждут от России прекращения наращивания своего военного присутствие вокруг Украины и надеются, что Кремль проявит доброжелательность и участие в политическом урегулировании конфликта на Донбассе, поскольку его решить можно только так.

Столтенберг также напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на Североатлантическом совете.

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Глава НАТО заверил их в непоколебимой поддержке Украины, а также продолжающейся поддержке внедрения реформ, развития оборонных способностей и демократических институтов.

"Конечно, мы были обеспокоены тем, что мы видели в последние недели – это модель поведения России, которую мы наблюдаем в последние годы. Недостаточное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины – то, что беспокоит нас и наших союзников", – резюмировал генсек НАТО.

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