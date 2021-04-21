Шойгу объявил об усилении войск РФ и выдвинул обвинение НАТО

Войска Южного военного округа только в прошлом году получили более 3 200 единиц современного вооружения, сказал Сергей Шойгу.
Военная мощь войск Южного военного округа усиливается из-за попыток НАТО противодействовать стабилизации ситуации в некоторых странах Закавказья и Ближнего Востока. Вследствие этого Россия предпринимает ряд мероприятий по стратегическому сдерживанию. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - цитирует его информагентство РИА Новости.
Шойгу акцентировал внимание на том, что в 2020 году в рамках маневров, направленных на усиление войск, были проведены 54 мероприятия, в результате которых сформировалась еще одна мотострелковая дивизия.
Кроме того, как утверждает глава российского Минобороны, россияне постоянно проводят военное переоснащение округа. В прошлом году войска Южного военного округа получили более 3 200 единиц современного вооружения и техники. Доля войск на южном направлении в военных подразделениях РФ по данным на прошлый год составила 70%.Читайте такжеГоссекретарь США сделал заявление о скоплении войск РФ на границе с Украиной
"Одновременно с этим ведётся непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трёх тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов", - добавил Шойгу, подчеркнув, что в ходе подготовки органов нового управления используются новые системы управления. Также зафиксировано повышение качества учебных практических мероприятий.
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