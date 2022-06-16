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Самые популярные украинские документальные фильмы стали доступными на английском языке

16 июня 2022, 08:03

Теперь каждый, кто желает исследовать глубины истории Украины, имеет такую уникальную возможность.

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Исторические документальные фильмы телеканала 1+1 отныне на Youtube на английском языке / Пресс-служба

Исторические документальные фильмы "Україна. Повернення своєї історії", "Скарби нації" и "Таємничі манускрипти" телеканала 1+1 стали доступны в Youtube в переводе на английский язык.

Цикл документальных фильмов авторства украинского журналиста и продюсера Акима Галимова и производства "1+1 Продашкн" выходят на 1+1 с 2016 года. Одна из серий этого цикла под названием "Сокровища нации" стала самым популярным историческим фильмом в украинском YouTube, набрав 5 миллионов просмотров.

Документальные фильмы из цикла "Украина. Возвращение своей истории" призваны развенчать мифы и вернуть украинцам украденную историю, которую на протяжении веков и до сегодняшнего дня россияне методично пытались стереть из народной памяти, искажая истинные факты перед всем миром.

Эти исторические манипуляции являются частью пропаганды, чтобы оправдать свои имперские амбиции и агрессивные действия, которые сегодня воплотились в войне, развязанной Россией против Украины.

"Глубинная причина нападения России на Украину конечно же кроется в истории. История не дает покоя Путину. Об этом знают все, кто следит за его риторикой. Об этом знают историки и те, кто исследует отношения двух стран. Последние 400 лет Москва пыталась уничтожить идентичность Киева и присвоить его историю себе, это легче делать распространяя фейк про "один народ". Собственно, моя команда уже 6 лет изучает этот вопрос, теперь наши фильмы есть на канале UT в YouTube. Если вы хотите понять больше о том, что происходит на восточной границе Европы и почему России так важна украинская история - наши исторические расследования по ссылке в первом комментарии", - говорит автор фильмов Аким Галимов.

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Автор документальных фильмов "Украина. Возвращение своей истории", "Сокровища нации" и "Таинственные манускрипты" Аким Галимов / Пресс-служба

В первой части "Украина. Возвращение своей истории" авторы вместе с историками показали непрерывность развития украинской государственности на протяжении тысячелетия. Команда по костям из саркофага в Софии Киевской восстановила внешность жены Ярослава Мудрого, шведской принцессы Ингигерды, которую российские священнослужители назвали своей святой. Авторы фильма с помощью новейших технологий воссоздали настоящее лицо выдающегося украинского гетмана Ивана Мазепы, изображение которого было запрещено московским царем Петром I после заключения союза со Швецией. Также они объяснили, зачем русские фальсифицировали портреты гетмана и почему он попал под анафему Московского патриархата.

Во второй части фильма "Украина. Возвращение своей истории" авторы вместе с историками воссоздали внешность великого киевского князя Ярослава Мудрого. Исследуя период Киевской Руси, авторы фильма установили, зачем русские исследователи вывозили останки русских правителей в Россию. Создатели фильма расскажут, как веками россияне искажали украинскую историю и присваивали наследие Киевской Руси.

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Исторические документальные фильмы телеканала 1+1 отныне на Youtube на английском языке / Пресс-служба

В документальной ленте "Сокровища нации" команда проекта ищет, куда были вывезены гетманские клейноды, подтверждающие древнюю украинскую государственность. Интересно, что ниточки расследования вновь ведут именно на территорию северного агрессивного соседа. Фильм развенчивает навязанные мифы о казаках, в частности, что это были малообразованные люди, которые ничего кроме шароваров не носили.

В серии "Таинственные манускрипты" команда проекта нашла и исследовала важнейшие манускрипты и документы, которые в течение веков были спрятаны от украинцев, чтобы скрыть кражу церковной истории Украины, которая тесно связана с историей самой страны. Команда провела самое масштабное расследование за все серии цикла, отправившись в архивы семи стран на разных континентах: Литвы, Польши, Румынии, Греции, Италии, Турции и Канады.

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Исторические документальные фильмы телеканала 1+1 отныне на Youtube на английском языке / Пресс-служба

Напомним, с 2016 года 1+1 Media уделяет особое внимание созданию контента, что противодействует российской исторической пропаганде, в частности в цикле документальных исторических фильмов Акима Галимова "Украина. Возвращение своей истории". Первые две серии исторического детектива получили награду "Телетриумф" в номинациях "Документальный фильм/сериал/проект" и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей.

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